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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| غزة والتعويم على رأس قائمة بحث جوجل في مصر.. وتطبيقات يجب حذفها فورا من هاتفك

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

غزة والتعويم و الزلزال على رأس قائمة بحث جوجل في مصر


أعلنت شركة جوجل عن قوائم البحث لعام 2023 في مصر، والتي شملت عددًا من الموضوعات والقضايا التي شغلت الرأي العام المصري وقاموا بالبحث عنها على مدار العام، حيث تصدرت قائمة البحث الخاصة بالأخبار الحرب الإسرائيلية على غزة.  

 

الأحداث في غزة تتصدر قائمة بحث جوجل خلال 2023


أصدرت شركة جوجل قوائم البحث لعام 2023 والتي تضمنت بيانات حول عمليات البحث الأكثر شيوعًا، حيث شملت البحث حول الأخبار التي شغلت العالم وتم البحث عنها على محرك البحث جوجل، وأيضًا الأفلام والشخصيات الشهيرة.

 

رسوم جديدة على مستخدمي واتساب.. اعرف تفاصيل قرار جوجل الجديد


أعلنت شركة جوجل عن تغيير كبير قد لا يلقى قبولاً من قبل عدد كبير من مستخدمي تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب على هواتف أندرويد، حيث ستتوقف الخدمة المجانية للنسخ الاحتياطي لبيانات دردشة واتساب خلال هذا الشهر.  

 

فئة 6 آلاف جنيه.. أفضل موبايل سامسونج في السوق


يمتلك هاتف Galaxy A13 من شركة سامسونج عددا من المواصفات المتميزة منها بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية سعة 5000 مللى أمبير، ومعالج قوي إلى جانب سعر مناسب للغاية.  

 

تحذير عاجل.. احذف هذه التطبيقات من هاتفك فورا


اكتشف باحثون في مجال الأمن الإلكتروني عددًا من التطبيقات المصرفية المليئة بالبرامج الضارة والتي تم تثبيتها على ملايين الهواتف والأجهزة.

 

إيلون ماسك: مستعد للسجن إذا حاولت الحكومة الأمريكية فرض رقابة على X


قال الملياردير إيلون ماسك إنه سيكون سعيدًا بقضاء بعض الوقت خلف القضبان إذا حاول أحد أذرع الحكومة الأمريكية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI فرض رقابة على المحتوى المعروض على منصته X.

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