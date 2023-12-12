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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. قوات الاحتلال تقتحم جنين ودوي صفارات الإنذار ينتشر في المدينة.. انفجارات قوية في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن.. ورئيس ناد تركي يوجه لكمة لحكم مباراة.. ومدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

حدث ليلا
حدث ليلا

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من يوم الإثنين ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

انفجارات قوية في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن

أفادت وسائل إعلام فى عدن، وفق نبأ عاجل لها، بأن هناك  أنباء عن انفجارات قوية في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن.

قال سكان محليون إن دوي انفجارات عنيفة سمعت فجر اليوم بمدينة الحديدة غرب اليمن.

تعليق الدوري التركي.. رئيس نادي أنقرة يوجه لكمة عنيفة لحكم مباراة |فيديو

قام الاتحاد التركي لكرة القدم بتأجيل المباريات إلى أجل غير مسمى، في مسابقة الدوري بمختلف الدرجات في البلاد، بعد الهجوم العنيف على حكم مباراة نادي أنقرة غوجو ونظيره تشايكور ريزه سبور، مساء الإثنين، على أرض ملعب "إريامان" في أنقرة.

شهدت المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري التركي، تسجيل فريق الضيف، تشايكور ريزه سبور، لهدف التعديل في الوقت المحتسب بدل الضائع 90+.

بعد صافرة النهاية، ركض فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة غوجو، نحو الملعب ولكم الحكم خليل أوموت ميلر على وجهه.

قوات الاحتلال تقتحم جنين ودوي صفارات الإنذار ينتشر في المدينة ومخيمها

اقتحمت قوات الاحتلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مدينة جنين، ودوت صفارات الإنذار فيها ومخيمها.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحاماتها اليومية لمحافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، استمرارا لانتهاكات جنود الاحتلال الإسرائيلي في إطار ما يعرف باسم "السيوف الحديدية" التي أطلقتها دولة الاحتلال، ضد قطاع غزة ردا على "طوفان الأقصى"، منذ 7 أكتوبر الماضي.

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

سخر المعلق الرياضي مدحت شلبي، علي تعاقد النادي الأهلي مع الفرنسي أنتوني موديست.

وقال مدحت شلبى، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج "الماتش"، المذاع علي قناة "صدي البلد":  أنتوني موديست، (جاي مع العفش)، لأنه لم يؤدي الأداء الذي يليق بمهاجم النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

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