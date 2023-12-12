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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تصدر تحديثا عاجلا لمستخدمي هواتف آيفون

أبل تصدر تحديثًا
أبل تصدر تحديثًا عاجلًا لمستخدمي هواتف آيفون

أصدرت شركة آبل تحديثًا جديدًا لمستخدمي هواتف آيفون مع عدد من الميزات الأمنية وعدد من التقنيات الأخرى، من بينها تطبيق Journal التي أعلنت عنه أبل لأول مرة في شهر سبتمبر الماضي. 

ويحمل تحديث أبل الجديد iOS 17.2 بعض الميزات الجديدة التي تستهدف iPhone 15 Pro وPro Max، بالإضافة إلى عدد من الميزات الأخرى  لهواتف آيفون الأخرى بداية من iPhone XR و الإصدارات الأحدث. 

ويعد أبرز ما يميز التحديث الجديد هو تطبيق Journal، وهو برنامج جديد مصمم لمساعدتك على تسجيل أفكارك ومشاعرك حول يومك وحياتك. 

والهدف من تطبيق Journal هو تشجيعك على التفكير في الأحداث والأنشطة اليومية من خلال تدوين اليوميات،يمكنك إضافة الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية والمواقع المفضلة.

كما حصل AirDrop على عدد من التحديثات منها مشاركة بطاقات الصعود إلى الطائرة وتذاكر السينما والعناصر الأخرى من خلال جمع هاتفي آيفون معًا. 

وعلى واجهة تطبيق الطقس، ستخبرك كميات هطول الأمطار بحالة المطر والثلج في أي يوم خلال الأيام العشرة القادمة، حيث ستحلل لقطة خريطة الرياح أنماط الرياح من خلال تراكب متحرك لتوقعات الرياح خلال الـ 24 ساعة القادمة. 

آبل هواتف آيفون تحديث ابل تطبيق Journal iOS 17 مستخدمي هواتف ايفون

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