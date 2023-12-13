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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يفوزعلى يونيون برلين في ختام دور المجموعات بأبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

اختتم ريال مدريد الإسباني دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بالفوز على مضيفه نادي يونيون برلين الألماني 3-2 .

وسجل هدف يونيون برلين كيفين فولاند في الدقيقة 45 بعد خطأ من دفاع ريال مدريد، وأهدر مودريتش ركلة جزاء لصالح للريال، وسجل أهداف الريال خوسيلو في الدقيقتين 61 و72، وداني سيبايوس في الدقيق 89 من عمر اللقاء.

وكان قد أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لخوض مواجهة يونيون برلين، اليوم الثلاثاء، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل عدة تغييرات لإراحة العناصرة الأساسية، حيث تواجد ناتشو في قلب الدفاع، وفران جارسيا كظهير أيسر، وظهر داني سيبايوس في خط الوسط.

كما عاد كيبا أريزابالاجا لحراسة عرين الميرنجي من جديد بعد غياب للإصابة.

وضمن ريال مدريد التأهل لثمن النهائي متصدرا، إذ جمع 15 نقطة من 5 مباريات، بينما ودع يونيون برلين البطولة، بتواجده في المركز الأخير برصيد نقطتين.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، ألابا، فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، مودريتش، سيبايوس، بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو، رودريجو جويس.
 

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