هزيمة إسرائيل.. حمــاس تفضحهم وتكشف حجم الخسائر

قدمت تسنيم خيري، مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة بشأن الأحداث في غزة، حيث تتواصل العملية العسكرية الغاشمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة منذ 68 يوما، وسط سقوط عدد كبير من الشهداء، غالبيتهم من النساء والأطفال.

فيما فشلت الجهود العربية والدولية لوقف الحرب التي تستخدم فيها تل أبيب كل ما هو محرم دوليا من أسلحة للقضاء على سكان القطاع.

وفي هذا الصدد، كشف تقرير أن مجموعة من المسلحين المحاصرين غير النظاميين لا يتجاوز عددهم عشرات الآلاف، ولا يملكون سوى عدد قليل من الأسلحة غير المتقدمة، في إشارة إلى «حماس»، كانوا ندًا لأقوى الجيوش في العالم، المدعم أسلحتها من الولايات المتحدة.

وقال التقرير الذي نشرته مجلة "ذا نيشن الأمريكية"، إن عددا كبيرا من المحللين الاستراتيجيين يحذرون من أن "إسرائيل ستخسر الحرب على غزة".

وأكد التقرير أن الهجوم المفاجئ لحركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، والسهولة الصادمة التي اخترقت بها الخطوط الإسرائيلية حول قطاع غزة، ذكّرت الكثيرين بهجوم «تيت» عام 1968، الذي انتصر فيه الفيتناميون على الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن مفهوم حماس للنصر العسكري، يدور حول تحقيق نتائج سياسية طويلة المدى، وأن حماس لا ترى النصر في عام واحد أو 5 أعوام، بل من خلال الانخراط في عقود من النضال الذي يزيد من التضامن الفلسطيني ويزيد من عزلة إسرائيل.

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