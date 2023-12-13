تحذير عاجل لـ سكان القاهرة وهذه المحافظات | طقس مختلف

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول ما شهدته البلاد من حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، نظرًا لطبيعة فصل الخريف، فمن المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار في عدد من الأماكن على مستوى الجمهورية.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام بداية من اليوم الأربعاء 13 ديسمبر، إلى الاثنين 18 ديسمبر 2023، على كافة أنحاء البلاد.

يسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

أمطار متوسطة تغزر أحيانا، على مناطق من محافظة شمال سيناء قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة.

بنسبة حدوث (70% تقريبا) أمطار متوسط على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة بنسبة حدوث (30:20% تقريبا) بنسبة حدوث (50% تقريبا) الى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو ..