عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

تحذير عاجل لـ سكان القاهرة وهذه المحافظات | طقس مختلف

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول ما شهدته البلاد من حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، نظرًا لطبيعة فصل الخريف، فمن المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار في عدد من الأماكن على مستوى الجمهورية.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام بداية من اليوم الأربعاء 13 ديسمبر، إلى الاثنين 18 ديسمبر 2023، على كافة أنحاء البلاد.

يسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

أمطار متوسطة تغزر أحيانا، على مناطق من محافظة شمال سيناء قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة.

بنسبة حدوث (70% تقريبا) أمطار متوسط على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة بنسبة حدوث (30:20% تقريبا) بنسبة حدوث (50% تقريبا) الى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو ..

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس القاهرة الوجه البحرى محافظة شمال سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

غزة والدولار وقرض صندوق النقد الدولي.. ملفات تنتظر رئيس مصر الفائز بالانتخابات

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

تفاصيل التحقيق مع المطربة بوسي وطليقها بسبب خناقة التجمع.. وقرار عاجل من النيابة

بعد الطلاق| ضرب وتبادل ألفاظ خارجة بين بوسي وهشام ربيع بفندق شهير

شبانة: أين خالد بيبو مما يفعله مترجم كولر؟

ترشيحاتنا

بعد تجريد فلسطينيين من ملابسهم.. أمريكا تكشف عن تغيير في استراتيجية إسرائيل بغزة

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو خطير للغاية ولا يمكن أن يستمر في قيادة الحكومة

تزامنا مع انتخابات الرئاسة الأمريكية.. كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبار نووي جديد

وزير الدفاع الإسرائيلي: فقدنا جنودا كثيرين في اشتباكات الشجاعية

بسبب رونالدو .. تريزيجيه على رادار النصر السعودي | وهذا شرط طرابزون

هنية: نرحب بجهود السعودية واللجنة الوزارية العربية الإسلامية لوقف الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا بعض في الفندق.. صور أثارت الجدل لـ بوسي وطليقها هشام ربيع

بعد عدم ردها على سؤال "النونو".. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل رفقة زوجها

بمكونات من مطبخك | طريقة عمل شوربة الـ سي فود

بعضلات بطن.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

الوحيد في الوطن العربي.. محمد رمضان يعلن تخطيه الـ18 مليار مشاهدة على تيك توك

تحذير عاجل لـ سكان القاهرة وهذه المحافظات | طقس مختلف

وصل لـ 45 جنيها.. تحرك حكومي عاجل للسيطرة على أسعار البصل

هزيمة إسرائيل.. حمــاس تفضحهم وتكشف حجم الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ