المسلماني: ما يحدث في غزة حرب إبادة والموقف المصري صلب ضد إسرائيل

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن ما يحدث في غزة حرب إبادة والموقف المصري صلب وواضح وحازم ضد إسرائيل.



وأضاف أحمد المسلماني خلال تقديم برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "الحياة"،: الحرب على غزة لا تحتاج إلي خطة عسكرية، حيث أن المشهد في غزة مؤلم جدا، وبدأت أمراض كثيرة تنتشر فضلا عن انتشار الجوع.

وأشار أحمد المسلماني،: الميزانية الجديدة لإسرائيل فيها مليارات لبناء مستوطنات جدا"، معقبا: "لا نية لإسرائيل نهائيا لسلام جدا، ومحاولة قيام دولة فلسطينية".

واسترسل: "الرئيس السيسي منذ اليوم الأول للأزمة تحدث عن أنه ضد التهجير القسري وضد الإبادة الجماعية وضد العقاب الجماعي وضد قتل المدنيين وهدم الأبنية، ولا بد من إيقاف تام لهذه الحرب وليس من خلال هدن متقطعة.