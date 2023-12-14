حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الغرف التجارية، أنه يناشد وزارة الداخلية مخاطبة الشركات المنتجة لـ السجائر، بكشف بأسماء التجار التي اشترت السجائر، لمواجهة السوق السوداء لـ السجائر.

وقال رئيس شعبة الدخان باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات تلفزيونية، إن “من أمن العقوبة أساء الأدب”، وأكد أن الفترة الحالية تتطلب تدخلا قويا، من الداخلية، وحماية المستهلك، لضبط السوق.



وأضاف أن المكاسب من سوق السجائر بالسوق السوداء رهيبة، فـ علبة السجائر بـ 27 جنيها، وتباع بـ 55 و 60 جنيها، فالمكاسب خيالية وعالية للغاية، وهناك تجار يستغلون الظروف.

ولفت إلى أن المصانع مستمرة في الإنتاج، ولكن التجار يقومون بحجب السجائر، وبيعها بـ أسعار مرتفعة للغاية، وتسبب مشكلات في الأسواق.

حل الأزمة بطرح المضبوطات

وكشف كارثة قائلا: "المضبوطات التي وصلت لها الداخلية، تساوي ما تنتجه الشركات ثلاثة أشهر، ففي حالة طرح هذه السجائر في الأسواق ستحل الأزمة".

