إمام عاشور يرحل عن الأهلي | وحل عاجل لـ أزمة السجائر .. أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المختلفة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

أكد محمد عبد الله لاعب الزمالك السابق، أن هناك مشكلات كثيرة داخل غرفة الملابس بالنادي الأهلي، ولكن لا يعلم بها أحد، موضحًا: "عندي مصادر خاصة تؤكد هذا الكلام".

وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال قناة الحدث اليوم، أن الفترة المقبلة سيكون هناك خبر عاجل بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، سيتم الإعلان عنه بعد بطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية خلال هذه الأيام.

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الغرف التجارية، أنه يناشد وزارة الداخلية مخاطبة الشركات المنتجة لـ السجائر، بكشف بأسماء التجار التي اشترت السجائر، لمواجهة السوق السوداء لـ السجائر.

وقال رئيس شعبة الدخان باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات تلفزيونية، إن “من أمن العقوبة أساء الأدب”، وأكد أن الفترة الحالية تتطلب تدخلا قويا، من الداخلية، وحماية المستهلك، لضبط السوق.

نجوى إبراهيم تعلن تعافيها من السرطان وتوجه رسالة شكر لكل جمهورها

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن الإعلامية نجوي إبراهيم منذ أسبوعين قالت فى برنامجها إنها أصيبت بمرض السرطان، مشيرة إلى أنها استقبلت دعما كبيرا من جمهورها وكثير من الفنانين.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الإعلامية نجوى إبراهيم فاجأت وفرحت الجميع بتعافيها من المرض، موجهة رسالة شكر لكل جمهورها عبر برنامجها على الراديو.

أمطار غزيرة بهذه الأماكن.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو خلال 24 ساعة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس يشهد جوا لطيفًا وغائمًا إلى حد ما خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب أنحاء البلاد.

برلماني يوجه رسالة مهمة لوزير التموين بشأن السكر

أكد النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار التسعير الجبرية لن يحل أزمة السكر، أو البصل، موضحًا: "لعمل توازن في الأسواق يكون الحل في فرض الرقابة على الأسواق".



وأضاف عضو مجلس النواب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن وزارة التموين عليها دور كبير في ضبط الأسواق، موضحًا :" الدولة تعاني من أزمة سكر ويتم زراعة السكر في مصر، مطالبًا وزير التموين بفرض رقابة قوية على الأسواق".

الأرصاد تتوقع ارتفاعا مفاجئا في درجات الحرارة

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" بعد المنخفض الجوي.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية وارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة".



وجاء في التقرير أنه بعد تعرض البلاد لمنخفض جوي، أدى إلي اضطرابات في الطقس، وتعطيل الدراسة في محافظة شمال سيناء.

خلال أسبوعين.. الزراعة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين بشأن البصل

أكد الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، أن البصل يتم زراعته على مراحل، وأن هذه الفترة تكون أقل فترة يكون بها بصل، ولذلك هناك ارتفاع في أسعار البصل.

وأضاف مستشار وزير الزراعة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المساحات المنزرعة بالبصل لم تقل، ولكن التغيرات المناخية كان لها تأثير بعض الشئ على قيمة الانتاج.

الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف تقديم الخدمات الإسعافية والطبية في شمال قطاع غزة

أعلن عبد الجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، توقف تقديم الخدمات الإسعافية والطبية في شمال قطاع غزة جراء خطورة الأوضاع هناك، التي تشهد فيها المشافي خروجًا كاملًا عن الخدمة، وآخرها مستشفى كمال عدوان جراء حصار الاحتلال له ومنع دخول الوقود، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.39 جنيه للبيع، و 33.23 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.79 جنيه للبيع، و38.61 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.43 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.43 جنيه للبيع، و99.97 جنيه للشراء .

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3211 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2810 جنيهات.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2408 جنيهات للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22488 جنيه.