حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود إسرائيليين في قرية هونين المحتلة

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في قرية هونين المحتلة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله، اليوم الخميس، استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا بالأسلحة المناسبة.

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، بحدوث قصف مدفعي معاد استهدف تلة العزية جنوبي البلاد وتسبب في تضرر الشبكة الكهرباء التي تغذي منطقة الطيبة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يهاجم أهدافا لحزب الله في لبنان ودوي الانفجارات يسمع في الجليل الأعلى