حفل غنائي ضخم لـ مي فاروق .. موعده ومكانه

تستعد المطربة مي فاروق لإحياء حفل غنائى ضخم مساء غد الجمعة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في حفل بعنوان ليلة أم كلثوم بقيادة المايسترو سليم سحاب.

ويأتي هذا الحفل بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التى قدمتها مي فاروق الفترة الأخيرة كان أبرزها حفل روائع السنباطي الذي شاركت فيه بجانب مجموعة كبيرة من المطربين المصريين والعرب.

ومن المفترض أن تقوم مي بعمل البروفات النهائية الليلة لحفلها بدار الأوبرا، حيث تقوم بوضع قائمة أشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم والتى تقدمها على خشبة المسرح غدا.

تفاصيل آخر حفلات لمي فاروق



وأحيت المطربة مي فاروق حفلها الأخير على مسرح أبو بكر سالم بالسعودية تحت عنوان روائع السنباطي بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء وعلى رأسهم الفنانة شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي والفنان أحمد سعد، والفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنان فؤاد زبادي والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

أحدث أغاني مي فاروق



يشار إلى أنه في منتصف سبتمبر الماضي، طرحت الفنانة مي فاروق، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو lyrics video مقاطع مصورة لأغنيتها الجديدة بعنوان "ليه" والتى تفتتح بها نشاطها الفنى مع بدايات موسم الشتاء.