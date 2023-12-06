نشرة المرأة والصحة: الشبورة تهدد الأطفال.. أعراض تحذيرية تدل على الإصابة بجلطة القلب.. سعر غير متوقع لفستان مي فاروق في حفل روائع السنباطي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

احترس.. المكملات الغذائية تضر إذا لم تلتزم بهذه القواعد

تعد المكملات الغذائية من اكثر العقاقير الطبية شيوعا في العالم وذلك بسبب فوئدها المتعددة و إمكانية تناولها دون استشارة الطبيب، ولكن في كثير من الأحيان تتسبب المكملات الغذائية في إصابة الإنسان بأضرار صحية عديدة وتكون مدمرة في بعض الأحيان .

5 محفزات خطيرة تزيد من نوبات الذئبة.. أخطرها الأولى

يعد مرض ​الذئبة من الأمراض المناعية الغير معدية، ويؤثر المرض على أجزاء مختلفة من الجسم، نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي لأنسجته الذاتية والذي يعتبرها أنسجة غريبة مما يسبب التهابًا.

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن الرجفان الأذيني.. ومن الأكثر عرضة له

قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا، في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، “عن كهرباء القلب سألوني.. الرفرفة الأذينية.. الرجفان الأذيني أو الذبذبة الأذينية.. أو الرفرفة الأذينية”.

بدائل طبيعية لـ أدوية الكحة.. رخيصة وآمنة

الكحة من مشكلات الشتاء الشائعة، بشكل كبير فقد تأتي منفردة أو كأحد الأعراض الجانبية لأمراض الشتاء مثل نزلات البرد وكورونا والانفلونزا بأنواعها وغيرها.

الشبورة تهدد الأطفال.. كيف نحميهم من برودة الطقس المفاجئة؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم حتى يوم الأحد المقبل، تشهد حالة الطقس أجواء متقلبة، ومزيد من الشبورة المائية الكثيفة، التي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

لا تتغافل عنها.. أعراض تحذيرية تدل على الإصابة بجلطة القلب

تسبب الجلطة القلبية في انسداد أحد الشرايين التي ترسل الدم والأكسجين إلى القلب، ويمكن لهذه الجلطة أن تسد الشرايين، مما يؤدي إلى الإصابة بالنوبة القلبية، والتي تسبب في موت أنسجة عضلة القلب بسبب نقص تدفق الدم.

برقم صادم.. سعر فستان مي فاروق في حفل روائع السنباطي

خضعت النجمة مي فاروق لجلسة تصوير جديدة، وشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال مشاركتها في حفل "روائع السنباطي" والذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي.