أخبار السيارات |أرخص أوتوماتيك بالسوق المصري..أحدث أسعار شيري تيجو 8 العائلية..وتويوتا كورولا 2023 كسر زيرو بهذا السعر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 للبيع عبر الانترنت، بحالة كسر الزيرو بعد أن خاضت مسافة إجمالية قدرها 3000 كيلومتر فقط، بالاضافة إلى احتفاظها بحالة الفبريقا من الداخل والخارج، إلى جانب انتمائها لاصدارات الفئة الرابعة.

تقدم شركة سوزوكي اليابانية السيارة الشهيرة اسبريسو، والتي استطاعت أن تقتنص لقب أرخص سيارة في مصر، حيث تم طرحها محليًا عبر ناقل سرعات مانيوال مكون من 5 سرعات وتصميم الهاتشباك، ولكن تعزز السيارة من تواجدها بعد طرحها بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

كشفت تقارير المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات في مصر، عن أكثر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV مبيعاً في السوق المصري، وذلك منذ بداية العام الجاري 2023 حتى نوفمبر الماضي.

تقدم شركة جاك الصينية، باقة من الطرازات المتنوعة داخل السوق المحلي، سواء من فئة السيدان أو الكروس اوفر، او الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، وتعد النسخة جاك js4 أغلى سيارة تقدمها العلامة التجارية الصينية في مصر من فئة الـ SUV.

تقدم شركة شيري عملاق تصنيع السيارات الصينية، عددا كبيرا من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها السيارة الرياضية تيجو 8 موديل 2024، والتي تقدم محليًا باصدار الـ SUV الرياضي، بالاضافة إلى مفهوم اخر ينتمي إلى الطابع العائلي صاحب الـ 7 مقاعد.

شهدت السيارة بيجو 408 موديل 2024، زيادة سعرية جديدة قدرها 130 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة الرياضية بالسوق المصري، وتعد هذه السيارة أحدث طرازات الاسد الفرنسي في مصر، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

شهدت إصدارات فورد فوكاس موديل 2023، زيادات رسمية جديدة شملت جميع الفئات المقدمة محليًا، حيث ارتفعت أسعار السيارة بقيمة إجمالية قدرها 100 الف جنيه، وبذلك أصبح سعرها الرسمي يبدأ من مليون و140 ألف جنيه وينتهي عند مليون و235 ألف جنيه للفئة الاغلى سعرًا.

استطاعت شركة ستروين عملاق تصنيع السيارات الفرنسية، أن تحقق شعبية كبيرة في عالم السيارات طوال تاريخها العريق والممتد، نسبة إلى اصداراتها المتنوعة، بين السيدان الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، وتواصل العلامة التجارية من تعزيز تواجدها عبر فئة الفان، بعد أن كشفت النقاب عن احدث اصداراتها وهي النسخة "بيرلنجو" 2024 الجديدة كليًا.