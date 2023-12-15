إعادة الرهائن المحتجزين بغزة| تفاصيل لقاء رئيس الموساد وسوليفان في إسرائيل

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، قد التقى بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أمس في مقر الموساد في تل أبيب.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مكتب نتنياهو في بيان موجز إن"الجانبين ناقشا الجهود المبذولة لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة، وزيادة التعاون والتحديات الإقليمية التي تفرضها إيران من خلال برنامجها النووي والتوسع ودعم الإرهاب".

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان قد يتوقف في محطة أو محطتين بعد زيارته لرام الله.

وأضاف أنه من المتوقع أن يجري سوليفان محادثات "جيدة للغاية" في رام الله مع السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا واسعًا على أن مستقبل غزة يجب أن يكون بقيادة فلسطينية.

ومن المقرر أن يلتقي سوليفان، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، في رام الله.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسئوليْن، أمريكي وإسرائيلي، قولهما إن سوليفان أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب بـ"ضرورة تخفيف حدة الحرب في غزة في غضون أسابيع وليس أشهر".

وذكر مسئول أمريكي كبير للموقع، أن سوليفان أوضح في جميع الاجتماعات أن الحملة المكثفة التي تشنها إسرائيل في القطاع يجب أن تنتقل إلى مرحلة أقل حدة خلال أسابيع، لافتاً إلى أن هذا ليس موعداً نهائياً، وأن الولايات المتحدة تتفهم ضرورة استمرار الحملة "ولكن بشكل أقل حدة".