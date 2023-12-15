عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعادة الرهائن المحتجزين بغزة| تفاصيل لقاء رئيس الموساد وسوليفان في إسرائيل

رئيس الموساد ومستشار
رئيس الموساد ومستشار الأمن القومي الأمريكي

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، قد التقى بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أمس في مقر الموساد في تل أبيب.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مكتب نتنياهو في  بيان موجز إن"الجانبين ناقشا الجهود المبذولة لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة، وزيادة التعاون والتحديات الإقليمية التي تفرضها إيران من خلال برنامجها النووي والتوسع ودعم الإرهاب".

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان قد يتوقف في محطة أو محطتين بعد زيارته لرام الله.

وأضاف أنه من المتوقع أن يجري سوليفان محادثات "جيدة للغاية" في رام الله مع السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا واسعًا على أن مستقبل غزة يجب أن يكون بقيادة فلسطينية.

ومن المقرر أن يلتقي سوليفان، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، في رام الله.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسئوليْن، أمريكي وإسرائيلي، قولهما إن سوليفان أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب بـ"ضرورة تخفيف حدة الحرب في غزة في غضون أسابيع وليس أشهر".

وذكر مسئول أمريكي كبير للموقع، أن سوليفان أوضح في جميع الاجتماعات أن الحملة المكثفة التي تشنها إسرائيل في القطاع يجب أن تنتقل إلى مرحلة أقل حدة خلال أسابيع، لافتاً إلى أن هذا ليس موعداً نهائياً، وأن الولايات المتحدة تتفهم ضرورة استمرار الحملة "ولكن بشكل أقل حدة".

الاحتلال الاسرائيلي الادارة الامريكية إسرائيل الامن القومي الامريكي الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرهائن المحتجزين في غزة بنيامين نتنياهو جيك سوليفان رئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي رئيس وزراء الاحتلال مستشار الأمن القومي الأمريكي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

تفاصيل مثيرة في محاولة قتـ ل زوجة الراحل وائل الإبراشي

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

بكري: حكومة جديدة برئاسة "شخصية ثقيلة" عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية

أيمن بهجت قمر يعلن وفاة الفنان عادل أنور: ذكرياتي مرتبطة بيه

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعددا من المحافظات لهذا السبب

البطانة أزمة المهرجان.. شاهد فستان هيدي كرم المثير للجدل على السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

لماذا كان الرسول يكثر من قراءة سورة ق؟ .. شمائلها وأسرارها

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

دعاء شهر ربيع الآخر .. ردد 110 أدعية مستجابة ولا ترد

سنة المغرب قبل أم بعد؟.. انتبه لـ 6 حقائق لا يعرفها كثيرون

​​​​​حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 20 أكتوبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

حكم قراءة القرآن في المساجد يوم الجمعة قبل الأذان.. الإفتاء تجيب

وقف الحرب أم الخوف من تمددها.. ماذا عن زيارة جيك سوليفان المنطقة

تحت شعار "مع غزة حتى النصر".. انطلاق مسيرات في صعدة باليمن

كاملة المرافق.. التنمية الحضرية يعلن عن طرح وحدات سكنية جديدة بالمحافظات| تفاصيل

العدد الأكبر منذ 33 عاما.. تشيلي تدمر 25 ألف قطعة سلاح| شاهد

فستان ياسمين رئيس في افتتاح مهرجان الجونة يثير ضجة| سعره خرافي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب وفاة رئيس نادي النصر.. وبهذه الطريقة تنقذ المصاب به

جمهور اتحاد جدة يخشى قاهر الكبار|الأهلي بتشكيلة الثأر ومفاجآت كولر غير متوقعة

رشاقة لافتة.. آيتن عامر بإطلالة مثيرة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال..فوائد كبدة الدجاج الصحية

فيديو

مقطع فيديو لأصغر صحفية فلسطينية مع وائل دحدوح يثير الجدل.. شاهد

فرح ولا أغرب.. مقطع فيديو لحفل زفاف تيك توكر شهيرة يثير ضجة|شاهد

رسالة جديدة مؤثرة من مراسلة سي إن إن عن الأوضاع في غزة

حملات مقاطعة إسرائيل تتوسع عالميًا.. زارا تلغي حملة «إعلانات الأكفان» وبوما تفسخ عقد رعاية منتخب تل أبيب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ