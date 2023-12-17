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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نفس الفستان.. مي عمر تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور.. شاهد

مي عمر
مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت مي عمر، بفستان قصير باللون اللبني الفاتح بتصميم أنيق ومميز، ونسقت معه بوت طويل باللون الأبيض. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي عمر، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

اختارت مي عمر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

يذكر أن مي عمر، ظهرت بنفس الفستان منذ فترة كبيرة، ولكن نسفته بطريقة مختلفة.

وإليكم صور مي عمر:

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