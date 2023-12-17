القومي للمرأة ينظم زيارة إلى معرض فوود أفريكا التجاري الدولي للأغذية والمشروبات

نظم المجلس القومي للمرأة ، زيارة إلى معرض فوود افريكا التجاري الدولي للأغذية والمشروبات، بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة، وذلك حرصا منه على تنمية مهارات المرأة بمختلف المجالات واطلاعها على التجارب العالمية.

واستهدفت الزيارة خريجات وخريجي التدريب الزراعي ومنسقات ومنسقي مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وامتد المعرض خلال الفترة من 12 حتى 14 ديسمبر 2023.

وأكدت مي محمود، مديرعام تنمية مهارات المرأة بالمجلس ومديرة المشروع، أن الزيارة هدفت إلى استفادة المتدربات من الخبرات والمعرفة التي يوفرها المعرض والتواصل مع الخبراء والمهنيين في صناعة المنتجات الزراعية والغذائية، وتعلم أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا المجال، بما في ذلك تقنيات الإنتاج المستدام والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في صناعة الأغذية وتعبئتها وتغليفها. بالإضافة إلى تطوير مهاراتهن في المجال الزراعي، ليصبحن صاحبات مشروعات صغيرة أو يلتحقن بفرص وظيفية في مجال التصنيع الزراعي والغذائي وكذلك استكشاف ودخول السوق المصري الكبير من خلال التعرف على تجار الجملة والموزعين وتجار التجزئة وغيرهم من المتخصصين في هذا المجال.



وعلى هامش الزيارة شاركت الأستاذة مي محمود في جلسة بعنوان "الفرص والتحديات للمرأة العاملة في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية" حيث استعرضت الفرص التي يوفرها المجلس للسيدات في إطار المشروعات القومية التي تحرص على ادماج المرأة في المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير سبل دخل جديدة لها ولأسرتها، مؤكدة على تعاون المجلس مع جميع الجهات المعنية لدعم المرأة وتيسير دخولها سوق العمل الخاص بالقطاع الزراعي.

جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.

IMG-20231217-WA0159

IMG-20231217-WA0160