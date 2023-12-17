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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كأنى في متحف مفتوح |إلهام شاهين تتغزل بشوارع موناكو.. صور

إلهام شاهين
إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين مجموعة من الصور أثناء جولتها فى شوارع موناكو بعد حضورها لمهرجان الأمل السينمائي الدولي ، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتبت إلهام شاهين ، معلقة: "من أجمل وأشيك وأرقي Red carpet فى الشارع ، حاسة إنى بتمشي فى متحف مفتوح ، موناكو بلد الرقي والجمال".
 

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ونشرت إلهام شاهين خلال الأيام الماضية، مجموعة من الصور لها من هذه الدورة للمهرجان عبر صحفتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلق عليها قائلة: افتتاح مهرجان الأمل السينمائى الدولى بإمارة موناكو ..هذا المهرجان متخصص فى الأفلام الإنسانيه التى تناقش موضوعات عن ذوى الاحتياجات الخاصة .. و بطل فيلم الإفتتاح هو lou من بلجيكا يمثل و يغنى و يعزف و قد تم تكريمه .. و أيضا عبد الله من السنغال و هو فنان تشكيلى يستخدم أرجله فى الرسم.

وأضافت: مواهب عظيمه تعطى الأمل و تستحق إلقاء الضوء عليها كقدوة لغيرها .. و أنا سعيده جدا بتكريمى فى هذا المهرجان عن دورى فيلم خالى من الكوليسترول .. كما تم تكريم النجمه الكبيرة نبيله عبيد عن فيلم توت توت.

وقد كشفت الفنانة إلهام شاهين عن إحتمالية مشاركتها بمسلسل مكون من 15 حلقة فى الماراثوان الرمضاني القادم لعام 2024 .

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وأضافت إلهام شاهين فى تصريحات تليفزيونية ، قائلة: "عندي مسلسل احتمال يدخل في الماراثون الرمضاني 2024، والعمل مكون من 15 حلقة.

وعن الأعمال السينمائية القادمة ، قالت إلهام شاهين: حاليًا شغالة على فيلم اسمه الحب كله بيتحضر وهندخل التصوير قريب، وهو من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر.

 

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