جيش الاحتلال يطلق صافرات الإنذار شمال إسرائيل

أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية بإطلاق صافرات الإنذار الصاروخية في يعارا، وهو مستوطنة على الحدود الشمالية.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أنه لا توجد معلومات فورية حول ما أثار التحذير.

وقد أطلق حزب الله اللبناني عشرات الصواريخ ونفذ هجمات متكررة على طول الحدود منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام المختلفة بأن جيش الاحتلال كثف قصفه المدفعي على بلدة عيترون ومحيط بلدة الناقورةجنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف موقعا لحزب الله في جنوب لبنان استهدف خلية حاولت إطلاقصواريخ مضادة للدبابات بالقرب من منطقة يارون.

يأتي الهجوم على مواقع حزب الله ردا على هجمات صاروخية وقذائف صاروخية سابقة من لبنان على شمال إسرائيل.