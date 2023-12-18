تزامنا مع إعلان فوز السيسي.. البورصة تربح 29 مليار جنيه اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، تزامنا مع إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه عند مستوى 1.711 تريليون جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 25334 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 30498 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 10786 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5487 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 7963 نقطة.