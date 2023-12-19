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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| المفوضية الأوروبية تحقق بشأن محتوى X بسبب غزة.. يوتيوب تطلق نسختها المدفوعة Premium في دول عربية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بسبب حرب غزة.. المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقًا ضد إيلون ماسك ومحتوى X


بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد منصة التواصل الاجتماعي X المملوكة للملياردير إيلون ماسك ، والمعروفة سابقًا باسم "تويتر"، حيث تقول المفوضية إن X قد انتهكت المحتوى غير القانوني وساهمت في نشر المعلومات المضللة.

 

تسريبات تكشف مواصفات قياسية لهواتف فيفو IQOO NEO9


تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاق هواتفها الرائدة IQOO NEO9 خلال الأيام المقبلة مع عدد من المواصفات القياسية، حيث حصلت الهواتف على تحسينات كبيرة مقارنة بالسلسلة السابقة IQOO NEO8.

 

بسعر مناسب وإمكانات جبارة.. أفضل موبايل أوبو رينو في السوق للشباب


تتميز فئة Reno “رينو” من شركة أوبو الصينية بتقديم مواصفات مميزة مع سعر مناسب للشباب والفئة المتوسطة، كما يعد هاتف Oppo Reno 7 من أفضل الهواتف في هذه الفئة حيث يضم عددًا من الإمكانات الكبيرة أبرزها معالج قوي وكاميرا فائقة.  

 

لم تكن تعرفها.. علامات تخبرك أن أحدهم قام بحظرك على واتساب


هناك العديد من المؤشرات التي يمكن أن تساعدك في تحديد ما إذا كان شخص ما قد قام بحظرك أم لا، حيث يمكن لهذه المؤشرات أن تكون مساعدة إلى حد كبير في الاستدلال والتصول لنتيجة تقترب من الحقيقة، ولكن يجب العلم أن واتساب WhatsApp لا يسمح بمعرفة إذا كان أحدهم حظرك أم لا.

 

من بينها العراق وتونس.. يوتيوب تطلق نسختها المدفوعة Premium في دول عربية


أطلقت YouTube يوتيوب خدمة الاشتراك المدفوع  YouTube Premium في عدد من الدول من بينها عدة دول عربية، حيث تتيح الخدمة إمكانية الوصول إلى المشاهدة دون انقطاع عبر المنصة.  

 

بمواصفات قياسية.. أوبو تفاجئ جمهورها بمواصفات هواتف Oppo Find X7


تستعد شركة أوبو الصينية لإطلاق مجموعة هواتفها الرائدة Oppo Find X7 والتي تضم عددًا من المواصفات الجبارة التي ستحدث ثورة في سوق الهواتف الذكية، كما ستنافس المجموعة على أفضل هواتف أندرويد مع هواتف سامسونج وشاومي.

 

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