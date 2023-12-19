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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. السعال يكشف إصابتك بمرض خطير في هذه الحالة

سرطان الرئة
سرطان الرئة

يعد سرطان الرئة من المشكلات الصحية شديدة الخطورة ، حيث أنها تهدد حياة الفرد إذا لم يتم علاجها بشكل سريع.

ووفقا لما جاء في موقع الجمعية الأمريكية للسرطان، نرصد لكم أعراض سرطان الرئة.

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معظم سرطان الرئة لا تسبب أي أعراض حتى تنتشر، ولكن بعض الأشخاص المصابين بسرطان الرئة المبكر لديهم أعراض، إذا ذهبت إلى طبيبك عندما لاحظت الأعراض لأول مرة، فقد يتم تشخيص السرطان في مرحلة مبكرة، عندما يكون العلاج أكثر فعالية.

ومن المرجح أن تكون معظم هذه الأعراض ناجمة عن شيء آخر غير سرطان الرئة. 

ومع ذلك، إذا كان لديك أي من هذه المشاكل، فمن المهم أن ترى طبيبك على الفور حتى يمكن العثور على السبب وعلاجه، إذا لزم الأمر.

الأعراض الأكثر شيوعاً لسرطان الرئة هي:

سعال لا يختفي أو يزداد سوءًا
سعال دم أو بلغم بلون الصدأ (البصاق أو البلغم)
ألم في الصدر غالبًا ما يكون أسوأ مع التنفس العميق أو السعال أو الضحك
بحة في الصوت
فقدان الشهية
فقدان الوزن غير المبرر
ضيق في التنفس
الشعور بالتعب أو الضعف
الالتهابات مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي التي لا تختفي أو تستمر في العودة
بداية جديدة من الصفير
إذا انتشر سرطان الرئة إلى أجزاء أخرى من الجسم، فقد يسبب:

آلام العظام (مثل آلام الظهر أو الوركين)
تغيرات في الجهاز العصبي (مثل الصداع، أو الضعف أو التنميل في الذراع أو الساق، أو الدوخة، أو مشاكل في التوازن، أو النوبات المرضية)، من انتشار السرطان إلى الدماغ
اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)، بسبب انتشار السرطان إلى الكبد
تورم العقد الليمفاوية (مجموعة خلايا الجهاز المناعي) مثل تلك الموجودة في الرقبة أو فوق عظمة الترقوة
يمكن أن تسبب بعض سرطانات الرئة متلازمات، وهي عبارة عن مجموعات من الأعراض المحددة.

الرئة اصفرار الجلد والعينين إصفرار الجلد أعراض سرطان الرئة التهاب الشعب الهوائية الإلتهاب الرئوي الجهاز المناعي

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