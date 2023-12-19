بإطلالة شتوية.. ديميت أوزديمير تتألق بالأسود على إنستجرام

شاركت الفنانة ديميت أوزديمير صورا جديدة مع متابعيها على حسابها الرسمي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وناعمة.

تفاصيل إطلالة ديميت أوزديمير

ظهرت ديميت أوزدمير وهي بلوفر باكمام جويلة باللون الأسود وعليه بالطوا طويل من الجلد باللون الاسود وبتوسطه حزام بنفس اللون، واختارت بوت طويل وحقيبة من الجلد باللون الأسود.

قامت ديميت أوزديمير بلم خصلات شعرها إلى الوراء بعمله كحكة وبعض الخصلات منسدلة على وجهها بتسريحة انسيابية وناعمة.

أكملت ديميت أوزديمير في وضع المكياج، حيث اختارت اللون الكمشيري للشفاه، مع الكحل والماسكرا، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

لم تتكلف ديميت في ارتداء الإكسسوارات، فاختارت قرطين باللون الفضي، ونظارة شمسية باللون الأسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ديميت أوزديمير

ديميت أوزديمير