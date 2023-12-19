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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ببالطوا من الفرو.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال

شاركت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال فيديو جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” خلال تصويرها إعلان لبراند ساعات، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

تفاصيل إطلالة أنابيلا هلال

ظهرت أنابيلا هلال، وهي ترتدي جمبسيوت باللون الأبيض ومجسم على جسدها، وبتصميمم مكشوف من منطقة الصدر، وأختارت عليه جاكيت طويل من الفرو وبأككام طويلة وقامت بوضعه على اكتافها .

 

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وقامت أنابيلا هلال بلم خصلات شعرها ورفعها إلى الأعلى بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة.

أكملت انابيلا هلال إطلالتها بالاعتماد على الألوان الترابية في وضع المكياج، فقد اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع اختيار الكحل الأبيض، والماسكرا، والآي شادو بطريقة السموكي أيز بألوان ترابية لتبرز جمال عينيها.

لم تتكلف أنابيلا في إرتداء الإكسسوارات، فقد اختارت قرطين بشكل دائري باللون الفضي، مع ساعة يد باللون الأسود، وهو ما أعطاها رقيقة وناعمة.

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
أنابيلا أنابيلا هلال إطلالة أنابيلا هلال تفاصيل إطلالة أنابيلا هلال المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال

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