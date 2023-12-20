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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسرة نيرة أشرف تطلب تعويضًا بـ10 ملايين جنيه من أسرة القاتـ.ل| شاهد

نيرة أشرف
نيرة أشرف

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" محامي أسرة نيرة أشرف يتحدث عن المطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه من أسرة محمد عادل أمام المحكمة".

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وكشفت القناة أن هناك دعوى مقامة من أسرة الطالبة نيرة أشرف، ضد أسرة المتهم في القضية الراحل محمد عادل، تطالب بتعويض قيمته 10 ملايين جنيه.


وتابعت القناة أن هذه الدعوى التي تنظرها المحكمة في جلسة 11 يناير 2024 المقبلة. 


وجاء في التقرير أن محامي الراحلة نيرة أشرف، خالد عبد الرحمن، قال :" طلبنا تعويض 10 ملايين جنيه، تعويض نهائي، وإحنا كنا ادعينا بـ100 ألف، تعويض مؤقت أمام محكمة الجنايات، فمن حقنا قانونًا، أن نطالب بأي مبلغ أيا كان".

نظر القضية مرة أخرى يوم 11-1-2024


وتابع :" بعد تنفيذ حكم الإعدام، اضطرينا إننا نختصم الورثة المقيمين في المحلة، وتم تحويلها لـ محكمة شرق طنطا، وأنه تم تحديد جلسة لنظر القضية مرة أخرى، يوم 11-1-2024.
 

 

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