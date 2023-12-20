نشرة التوك شو| مستقبل مرعب لكوكب الأرض.. مفاجأة بأسعار الذهب.. البصل بـ10 جنيهات.. وصول رئيس حركة حماس لمصر

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودليًا، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".

قدمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

أسعار الدولار.. استعرضت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".



أكد محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، أنه تم ضبط 150 ألف طن بصل بـ محافظة الجيزة، وتم ضخ منهم 70 ألف طن بالأسواق، بمعرفة التجار، بإشراف وزارة الزراعة.

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "بعد الانسحاب من كأس الرابطة.. اتحاد الكرة يُعاقب الأهلي بخصم مليون جنيه من مستحقات الدوري".

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرًا عاجلا يوضح أن حركة حماس أعلنت وصول رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى مصر.

تخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن عشوائية القصف، واختارت أن تستهدف المستشفيات في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، حتى إن 11 مستشفى من أصل 36 هي التي لاتزال تعمل جزئيا.

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" محامي أسرة نيرة أشرف يتحدث عن المطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه من أسرة محمد عادل أمام المحكمة".

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من تأثر البلاد بنشاط الرياح المصاحبة لـ عواصف رملية وترابية، موضحة أن تلك العاصفة ستصل القاهرة يوم الجمعة المقبلة.

أعلنت رويترز أن هناك محادثات مكثفة تجري بشأن هدنة ثانية محتملة في غزة .

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا، نقلا عن متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، يفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مركزا تابعا لهم في جباليا شمال قطاع غزة.

جحيم غير قابل للحياة، هذا هو مستقبل كوكبنا بحسب دراسة جديدة تحاكي تأثير الاحتباس الحراري الجامح على الأرض، الذي من المتوقع أن يكون على بُعد بضع مئات من السنين فقط أو ربما أقل، وهي دراسة قادها علماء فلك في جامعة جينف.

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن ما يحدث في قطاع غزة ستكون تداعياته كبيرة على جميع دول العالم، موضحا أن صمت المجتمع الدولي سيؤدي إلى ارتدادات عكسية و خاصة على الغرب و الإدارة الأمريكية، التي تتحمل كل المسئولية في استمرار هذا على مدار أكثر من 75 عاما.

قال الدكتورة فاطمة الزهراء سعد أستاذ الأمراض الصدرية، إن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد تتراوح ما بين ارتفاع في قيم الحرارة وإحساس بالإجهاد وآلام في العظام، وبخاصة أسفل الظهر والساقين.