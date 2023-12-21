احذر.. لا يمكنك تناول أوميجا 3 إذا كنت تتناول هذه الأدوية

يعد أوميغا 3 من الفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم، ويحرص العديد من الأشخاص على تناول أوميغا 3 بشكل مستمر.
ولكن تناول الأوميغا 3 بشكل مفرط يسبب العديد من الأضرار على الصحة، كما يتفاعل أوميغا 3 مع بعض الأدوية.
من الأدوية التي تتفاعل مع أوميغا 3
-- حبوب مضادات التجلط والأدوية المضادة للصفيحات،
من المحتمل أن يزيد تناول مكملات أوميغا 3 من خطر النزيف لديهم.
.
--أدوية ضغط الدم
قد يؤدي تناول مكملات أوميغا 3 إلى انخفاض ضغط الدم قليلًا.
وبالتالي قد يزيد تناول أوميغا 3 مع أدوية ضغط الدم من التأثير على ضغط الدم.
ولا تزال الدراسات متغايرة بسبب البحث عن تجارب جديدة
.
-- لذلك من الأفضل
إن كان عليك تناول أدوية الضغط او المميع ..
فلا تتناول حبوب أوميغا 3
من باب الحرص على صحتك