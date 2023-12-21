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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 9 سنوات من اختفائها الغامض.. مفاجأة جديدة عن الطائرة الماليزية وركابها

صدى البلد

اختفت الطائرة MH370 في عام 2014، وتحطمت في المحيط الهندي ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 239 شخصًا، وقد تم إعادة إنشاء اللحظات الأخيرة لرحلة MH370 المنكوبة، والتي تظهر سقوطها في البحر في دوامة الموت.

ويعتقد الخبراء أن وقود الطائرة نفد أثناء تحليقها لمدة ست ساعات في الاتجاه الخاطئ فوق المحيط الهندي، واختفت رحلة كوالالمبور إلى بكين ، في مارس 2014 بعد أن فقدت الاتصال بجهاز التحكم بالرادار.

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قدمت الطائرة MH370 بثًا لاسلكيًا نهائيًا مخيفًا من قمرة القيادة عندما قالت وداعًا لمراقبي الحركة الجوية الماليزيين: "تصبح على خير، ماليزي ثلاثة سبعة أصفار"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.


وفقًا للمحقق الرئيسي كوك سو تشون، بدلاً من التوجه مباشرة إلى بكين، "استدارت الطائرة يمينًا ثم انعطفت يسارًا واتجهت في الاتجاه الجنوبي الغربي"، وأضاف:" أن عملية العودة لم تكن بسبب خلل في الأنظمة الميكانيكية... يمكننا أن نؤكد أن عملية العودة تمت تحت سيطرة يدوية"،

ولكن يبقى لغزا لماذا تم تغيير الاتجاه، فقد أعاد الفيلم الوثائقي ناشيونال جيوغرافيك Drain The Oceans تصميم هبوط الطائرة، وقال المهندسون إن المحرك الأيمن قد ينفجر أولاً، مما يتسبب في دوران الطائرة.

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كان من الممكن أن يؤدي الاصطدام الشديد بالمحيط إلى مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم 239 شخصًا، كان هناك 227 راكبا و 12 من أفراد الطاقم.

لم يتم العثور على الحطام الكامل مطلقًا ولكن يُعتقد أنه موجود في مكان ما في المحيط الهندي،لكن صيادًا ادعى مؤخرًا أن إحدى شباكه عطلت الحطام، قائلًا إنه انتزع بطريق الخطأ أحد أجنحة الطائرة منذ سنوات عديدة.

 

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