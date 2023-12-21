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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض المتحور الجديد من كورونا

أعراض متحور فيروس
أعراض متحور فيروس كورونا 

متحور كورونا الجديد.. حذرت منظمة الصحة العالمية، من المتحور الجديد لفيروس كورونا والمعروف باسم “JN.1”، وذلك عقب انتشاره السريع وتم تصنيفه علي أنه متحور مثير للاهتمام، والناتج عن السلالة الأم BA.2.86.

ومع دخول فصل الشتاء في معظم البلاد حول العالم، وبحسب التقارير، فأن متحور “JN.1” يمكن أن يزيد من عبء الأمراض التنفسية، وفي التقرير التالي نرصد لكم أعراض متحور كورونا الجديد “JN.1”، وطرق الوقاية والعلاج منه.

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لقاح كورونا الجديد

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه لا تزال اللقاحات الحالية تحمي من الاعتلال الشديد والوفاة بسبب متحور JN.1، وغيره من المتحورات السارية لفيروس كورونا- سارس-2، وهو الفيروس المسبب لمرض كوفيد- 19.

متحور فيروس كورونا 

كما أشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن مرض كوفيد-19 ليس هو المرض التنفسي الوحيد المنتشر، مشيرة إلى انتشار الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي الشائع.

أعراض متحور فيروس كورونا 

من جانبها قال الدكتورة فاطمة الزهراء سعد أستاذ الأمراض الصدرية، إن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد تتراوح ما بين ارتفاع في قيم الحرارة وإحساس بالإجهاد وآلام في العظام، وبخاصة أسفل الظهر والساقين.

وأوضحت سعد من خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "ومن الأعراض أيضا رشح وكحة وإفرازات تنفسية، والمختلف بعض الشيء هو وجود أعراض جهاز هضمي مثل القيء والإسهال، وهذا الأمر نراه كثيرا لدى الأطفال ويتم تشخيصه بالخطأ على أنه نزلة معوية".

وأضافت أستاذ الأمراض الصدرية: "متى نقلق؟! إذا استمر ارتفاع قيم الحرارة لأكثر من 3 أيام متواصلة، فدرجة الحرارة الطبيعية من 36.5 إلى 37.5، ومتى نقول إن هناك مشكلة في قيمة حرارة الجسم؟! إذا قلت عن الحد الأدنى أو زادت عن القيمة الأكبر، كما يجب أن نحذر من الاسهال المستمر وبخاصة لدى الأطفال.

وتابعت أن هناك الإعياء الشديد أيضا، وأي أعراض تستمر لأكثر من 4 أيام يجب أن نتوجه إلى الطبيب". 

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