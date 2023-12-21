منظمة التحرير الفلسطينية: لن نرفع الراية البيضاء.. والاحتلال ينفذ التهجير القسري

أكد الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ التهجير القسري من شمال قطاع غزة إلى جنوبه ويحاصر أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال واصل أبو يوسف في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" هناك عملية اعتقالات يومية لأبناء الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى التصفية على أيدي جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين".

وأضاف :" الاحتلال الإسرائيلي لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الفلسطينيين لن يرفعوا الراية البيضاء".

وأضاف واصل أبو يوسف : "الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة وهو ما يشاهده العالم أجمع، حيث يقتل الاحتلال الإسرائيلي بالشراكة مع الإدارة الأمريكية الأطفالَ والنساءَ والمدنيين، كما يدمر كل المؤسسات وأماكن العبادة والمستشفيات والبيوت".