لم نشهده.. مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: ما يحدث في غزة وحشي

علق السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال "خريشة"، في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، "هناك محاولة للتصويت على مشروع قرار مصري تقدمه الإمارات في مجلس الأمن بشأن غزة”.

وأضاف مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، "ما يحدث في قطاع غزة وحشي ومجزرة لم يشهدها التاريخ، حيث يشكل هذا المشهد جريمة إبادة جماعية، بينما العالم يشاهد دون أن يتحرك".

وتابع مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان "خلال ساعتين أو ثلاث ساعات من الآن ستضح هذه الأمور، والأهم من كل هذا أننا نتطلع إلى الهيئة العليا للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ قرار حاسم بوقف هذه المجزرة وشلال الدم، بعدما ارتقى أكثر من 20 ألف شهيد حتى اللحظة، نصفهم أطفال و6 آلاف نساء، وللأسف هذا العالم المتوحش يصف نفسه بأنه متحضر، فالحضارة ليست مجموعة من التقنيات، وإن لم تأخذ بعدا إنسانيا وأخلاقيا لا يمكن أن توصف بأنها حضارة".