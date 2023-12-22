ياسمين صبري تتعرض لموقف محرج أثناء الحديث عن محمد إمام

أكدت الفنانة ياسمين صبري، أن دورها في فيلم أبو نسب، تقوم به لأول مرة، موضحة أنها سعيدة بالعمل مع الفنان محمد عادل إمام، والمخرج رامي إمام.

وأضافت الفنانة ياسمين صبري، خلال لقاء لها على قناة العربية، أن التمثيل أمام الفنان ماجد الكدواني، يعتبر شرف كبير لها، وأن الفيلم عائلي، به أشياء مميزة.

ولفتت إلي أن الفيلم من بدايته لنهايته، به أشياء مضحكة، وفي نفس الوقت إنساني.

وتابعت أن الفنان محمد عادل إمام، فنان كبير:" أنا برتاح له، وبعزة جدًا" وقامت بقطع حديثها بعد توجيه سؤال غير مناسب ومحرج، وظهر على وجه الفنانة ياسمين حلة ارتباك أثناء الحديث عن محمد إمام، وردت على صاحبة السؤال " أنت حاسة باللى بتقوليه".

https://www.youtube.com/shorts/tNJy3Qif1dg