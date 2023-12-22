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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مكشوف من البطن.. ديميت أوزديمير بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

ديميت أوزديمير
ديميت أوزديمير

نشرت الفنانة ديميت أوزديمير صورة جديدة لها مع متابعيها على حسابها الرسمي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وجريئة.

تفاصيل إطلالة ديميت أوزديمير

ظهرت ديميت أوزدمير وهي ترتدي فستانا طويلا ومجسما باللون الأسود، وبتصميم مكشوف من منطقة البطن، وبنصف كم، واختارت هاف بوت من الجلد باللون الأسود أيضا.

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وتركت ديميت أوزديمير خصلات شعرها منسدلة على وجهها وظهرها بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة.

أكملت ديميت أوزديمير إطلالاتها، بوضع المكياج، حيث اختارت اللون الروز الناعم للشفاه، مع الكحل والماسكرا، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

لم تتكلف ديميت في ارتداء الإكسسوارات، فاختارت الزهور بلوك بسيط وناعم.

ديميت أوزديمير
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