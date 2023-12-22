ببجامة حرير.. سعر صادم لإطلالة بسمة بوسيل في برنامج دقيقة نفهم

ظهرت النجمة بسمة بوسيل كضيفة في برنامج "دقيقة نفهم"، وقد شاركت مجموعة من لفيدوهات عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كاجوال بسيطة ولافتة.

سعر بدلة بسمة بوسيل في برنامج دقيقة نفهم

وارتدت بسمة بوسيل بدلة حرير بشكل البيجاما وبأكمام طويلة وبتصميم الأوفر سايز، باللون الأبيض العاجي وبعض الخطوط باللون الأحمر.

وكان بدلة بسمة بوسيل من مجموعة دار أزياء Dior، ووصل سعرها إلى 1595 دولار، أي ما يعادل 50 ألف جنيه.

وقد تركت بسمة بوسيل خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت بسمة بوسيل إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد أختارت االون الروز كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا، والآي شادو بألوان ناعمة.

وتزينت بسمة بوسيل ببعض الإكسسورات التاعمة، فقامت بإرتداء اسورة وخاتم باللون الذهبي، مع ساعة يد باللون الأبيض.

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل