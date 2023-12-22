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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جريء.. أنابيلا هلال تبرز أنوثتها بجلسة تصوير جديدة

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال

شاركت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال متابعيها جلسة تصوير جديدة، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” خلال تصويرها إعلان لبراند ساعات، وظهرت بإطلالة جريئة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة أنابيلا هلال

 

ظهرت أنابيلا هلال، وهي ترتدي فستان قصير باللون الذهبي وبتصميم مكشوف من منطقة الظهر وبشراشيب على الفستان كن منطقة الخضر والأطراف، واختارت حذاء مكشوف باللون الأسود.

 

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وقامت أنابيلا هلال بلم خصلات شعرها ورفعها إلى الأعلى بتسريحة انسيابية وناعمة.

 

أكملت انابيلا هلال إطلالتها بالاعتماد على الألوان الترابية في وضع المكياج، فقد اختارت اللون الكشميري القاتم كأحمر شفاه، مع اختيار الكحل الأسود، والماسكرا، والآي شادو بطريقة السموكي أيز بألوان ترابية لتبرز جمال عينيها.

 

لم تتكلف أنابيلا في إرتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت الظهور بلوك لافت وساحر.

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
أنابيلا أنابيلا هلال إطلالة أنابيلا هلال تفاصيل إطلالة أنابيلا هلال المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال

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