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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحضير دجاج كنتاكي مع أسرار القرمشة

طريقة تحضير دجاج
طريقة تحضير دجاج كنتاكي 

يعشق الجميع أطفالا وكبارا دجاج كنتاكي، لذلك يقدم الشيف عمر طريقة عمل دجاج كنتاكي وأسرر القرمشة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الدجاج.

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تحضير دجاج كنتاكي مع اسرار القرمشة 


المقادير لتحضير دجاج كنتاكي 

دجاجة كاملة "كيلو"
كوب دقيق
نصف كوب ماء
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة كبيرة ثوم بودرة
ملعقة كبيرة بصل بودرة
2 ملعقة صغيرة بابريكا
2 ملعقة صغيرة كركم
ملعقة صغيرة بيكينج باودر
ملح
فلفل أسود مطحون
دقيق للتغطية


طريقة تحضير دجاج كنتاكي 

نغسل الدجاجة جيداً، ونقطعها 8 قطع، ونضعها في مصفاه جانباً.
في بولة كبيرة، نضع الدقيق والملح والفلفل الأسود والنشا والثوم البودرة والبصل البودرة والبابريكا والكركم والبيكينج باودر والشطة، ونخلطهم جيداً.
نضيف الماء إلى خليط الدقيق، ونقلبه جيداً حتى نحصل على عجينة سميكة شبه سائلة.
نضع قطع الدجاج في خليط الدقيق، وندعكها به جيداً.
نضع الدقيق في طبق مسطح وواسع.
نرفع قطع الدجاج من خليط الدقيق المُتبل، ثم نغمسه في الدقيق ليغطيه بالكامل.
في مقلاه غويطة، نضع زيت غزير على نار مرتفعة حتى يسخن جداً "يقدح".
نضع قطع الدجاج في الزيت، ثم نخفف النار قليلاً، ونغطيها.
نقلب قطع الدجاج على الجانبين حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي.
نرفع الدجاج المقلي على ورق مطبخ ليتخلص من الزيت الزائد.

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