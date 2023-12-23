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مرأة

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود؟

الثوم الأسود
الثوم الأسود

الثوم الأسود هو ببساطة ثوم عادي تم تخميره ليعطيه لونًا ونكهة سوداء مميزة، يؤدي تفاعل ميلارد والكراميل الذي يحدث أثناء التخمير إلى تغيير الثوم في التركيب والنكهة، على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يفضلون نكهة الثوم الأسود الأكثر اعتدالًا وحلاوة على الثوم الطازج، فمن المهم أن تتذكر أنه لا يوجد سوى القليل من الأدلة العلمية لدعم ادعاءات الفوائد الصحية المذهلة أو المعجزة،  ومع ذلك لا تزال هناك بعض القيمة الغذائية في الثوم الأسود، وبعض الجزيئات التي يتم إنشاؤها أثناء عملية التخمير قد تكون مفيدة للصحة.

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 فيما يلي بعض ميزات الثوم الأسود التي يتم ذكرها بشكل متكرر:


-يحسن المناعة

من بين المواد العديدة الموجودة في الثوم الأسود والتي لها خصائص مضادة للأكسدة هي S-allyl السيستين (SAC)، من خلال مساعدة الجسم في مكافحة الجذور الحرة، قد تكون مضادات الأكسدة قادرة على تقليل الإجهاد التأكسدي، ومن المعروف أن الثوم، وخاصة الثوم الأسود، قد يكون له خصائص داعمة لجهاز المناعة، يحتوي الثوم الطازج على مادة كيميائية تسمى الأليسين، والتي قد تساعد في تعديل جهاز المناعة.

-​​فوائد مضادة للالتهابات​

يحتوي الثوم الأسود على مواد كيميائية معينة قد يكون لها خصائص مضادة للالتهابات، يعد تقليل الالتهاب أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة العامة لأنه يرتبط بعدد من الاضطرابات الطبية.

-يحافظ على صحة القلب

المركبات الموجودة في الثوم الأسود قد تفيد صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لبعض الأبحاث، على وجه الخصوص، تمت دراسة قدرة SAC على تعزيز صحة القلب من خلال تشجيع مستويات الكوليسترول الصحية.

-​يحتوي على خصائص مضادة للسرطان​

تشير الأبحاث قبل السريرية إلى أن مستخلصات الثوم الأسود قد تكون مضادة للسرطان، لفهم الميكانيكا واستخداماتها بشكل كامل في البشر، من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث.

 


​كيف تستخدم الثوم الأسود في نظامك الغذائي؟​

الثوم الأسود له نكهة لذيذة وحلوة،  من بين العناصر الأخرى، يمكن استخدامه لتعزيز نكهة المخللات  والصلصات، أضف الثوم الأسود إلى الوصفات التي تتطلب الثوم الطازج لمنحها نكهة فريدة، إنه يكمل النكهات المالحة والحلوة بشكل جيد، يتمتع الثوم الأسود بملمس ناعم ومطاطي ويمكن دهنه أو هرسه بسهولة، قم بتوزيعه على الخبز المحمص أو البسكويت، أو قم بتضمينه في التغميسات والأطعمة القابلة للدهن.


 المصدر: timesofindia

 

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