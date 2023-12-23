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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خناقة شوارع| نهائي كأس العالم للأندية يثير الجدل.. ماذا حدث؟

نهائي كأس العالم
نهائي كأس العالم

دخل كيل والكر، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في مشاجرة بالأيدي مع فيليبي ميلو، لاعب فريق فلومينينسي البرازيلي، عقب المباراة التي جمعت بينهما في نهائي كأس العالم للأندية.

نهائي كأس العالم 

خناقة شوارع بنهائي كأس العالم للأندية

وتوج مانشستر سيتي ببطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على فلومينينسي برباعية نظيفة، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وعقب انطلاق صافرة نهاية المباراة، توجه فيليبي ميلو إلى والكر، لاعب مانشستر سيتي، ونشب بينهما شجار وصل إلى التعدي بالأيدي، قبل أن يتدخل باقي اللاعبين من الفريقين لفك هذا الشجار.

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الأهلي بكأس العالم للأندية

حقق الأهلي الفوز على نظيره أوراوا، ليعود بالميدالية البرونزية من مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة في السعودية.

الأهلي حصل على الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على أوراوا (4-2).

الأهلي ثأر لقارة أفريقيا بفوزه اليوم أمام أوراوا الياباني، الذي كان متفوقًا على منافسيه من القارة السمراء في النسخ الماضية من مونديال الأندية.

ولعب أوراوا مع أبطال أفريقيا مرتين من قبل، الأولى عام 2007، وفاز على النجم الساحلي التونسي بركلات الجزاء، بعد انتهاء المباراة بالتعادل (2-2)، وحصد الميدالية البرونزية.

وبعد 10 سنوات، تجدد الموعد بين أوراوا وفريق أفريقي جديد، وهو الوداد المغربي، في نسخة 2017، وآنذاك فاز بطل آسيا (3-2) وحصل على المركز الخامس.

نهائي كأس العالم 

الأهلي بكأس العالم 

وفاز الأهلي على أوراوا (4-2) ليحصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه، بعد حصوله عليها في نسخ 2006، 2020 و2021.

كما رسخ الأهلي عقدته أمام الفرق اليابانية في كأس العالم للأندية، بعدما حقق الفوز الثاني تاريخيًا، عقب انتصاره أمام هيروشيما (2-1) في نسخة 2012.

وسجل أهداف الأهلي في مرمى أوراوا: ياسر إبراهيم بالدقيقة 19، بيرسي تاو بالدقيقة 25، يوشيو بالنيران الصديقة في الدقيقة 60 واختتم علي معلول مسجلًا الرابع بالدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وتوجهت بعثة الأهلي إلى ملعب الجوهرة، لتتسلم الميداليات عقب انتهاء المباراة النهائية التي تجمع بين مانشستر سيتي وفلومينينسي.

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