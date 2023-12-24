رسميا ..أحمد فتوح يجدد لنادي الزمالك

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن أن اللاعب أحمد فتوح جدد رسميا لنادي الزمالك.

وكتب مهيب، من خلال حسابه الشخصي على تطبيق “إكس”: “رسميا.. فتوح يجدد تعاقده مع نادي الزمالك.. خلصت”.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت ، عن كواليس جديدة بشأن تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد انتهاء قرار إيقافه خلال الفترة الماضية .

وقال هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن الوضع تطور كثيرًا خلال الساعات الماضية، وحدثت انفراجة بين أحمد فتوح والزمالك، بعد تدخل الوسطاء وبعض المقربين، وبالفعل تم تقريب وجهات النظر بشكل كبير.

وتابع حتحوت أن الجلسة التي جرت بين الطرفين مؤخرًا شهدت التوصل إلى حلول مرضية، إذ وافق أحمد فتوح على التنازل عن جزء من طلباته المالية ، مع عقد جلسة جديدة خلال أيام قليلة والإعلان عن تجديد التعاقد.