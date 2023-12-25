عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تطور مهم.. عملاق الشحن ميرسك تعود لقناة السويس والبحر الأحمر تحت السيطرة

ناقلة تابعة لميرسك
ناقلة تابعة لميرسك

تلوح في الأفق بوادر حول قرب انتهاء الأزمة في البحر الأحمر وعودة حركة الملاحة والشحن إلى طبيعتها بعد تأثرها بعض الشيء جراء الهجمات التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران ضد أي سفينة لها صلة بإسرائيل تمر عبر مضيق باب المندب، كرد فعل على حرب الإباد..ة الجماعية التي تنفذها تل أبيب في قطاع غزة منذ 80 يوما، وخلفت ما يزيد على 20.500 شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأعلنت شركة الشحن العالمية العملاقة "ميرسك سيلاند"، أنها ستستأنف مرور سفنها في البحر الأحمر بعد تعليق نشاطها هناك، في خطوة يرى كثير من المراقبين والمحللين العسكريين، أنها تشير إلى حدوث انفراجة وحل للأزمة التي تسبب فيها الحوثيون في منطقة توصف بأنها الأكثر التهابا في العالم.

قرار مهم من ميرسك 

وقالت الشركة الدنماركية، أحد عملاقة الشحن العالمي، الأحد، إنها ستستأنف تسيير عمليات الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن، بعد إعلان إنشاء عملية أمنية جديدة بقيادة الولايات المتحدة لحماية المنطقة، مشيرة إلى أن عملية "حارس الازدهار" ستسمح مرة أخرى لسفن الشحن بالمرور عبر المنطقة، فيما وصفته بأنه "أكثر الأخبار المرحب بها في الصناعة برمتها وللتجارة العالمية".

وقالت بعض أكبر الشركات في العالم، بما في ذلك شركة النفط العملاقة بريتيش بتروليوم، مؤخرا، إنها ستعلق عملياتها في البحر الأحمر في أعقاب الهجمات على السفن التجارية التي شنها الحوثيون، والتي قال المسلحون اليمنيون إنها "انتقام من إسرائيل ردا على حملتها العسكرية ضد حماس في غزة".

وكانت شركة ميرسك سيلاند عملاق الشحن  العالمي "تمتلك أكبر ناقلة بحرية في العالم"، قد حولت سفنها بعيدا عن البحر الأحمر في وقت سابق من هذا الشهر، وفرضت رسوما جديدة على نقل البضائع على المسارات الأطول نتيجة للاضطراب.

وقالت الشركة الدنماركية، إنها تجهز سفنها الأولى لاستئناف العبور عبر البحر الأحمر "في أقرب وقت ممكن من الناحية التشغيلية"، مضيفة أنها "أثناء القيام بذلك، فإن ضمان سلامة موظفينا له أهمية قصوى، وأولويتنا الأولى في التعامل مع الوضع الصعب".

قناة السويس بخير.. فيتش تنصف الممر الأهم عالميا و20 دولة بحارس الازدهار

يهددون الملاحة الدولية.. هل يوقف تحالف حارس الازدهار هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر؟

وأكدت الشركة، أنه بينما يتم تعزيز الأمن، "لكن لم يتم القضاء على الخطر العام في المنطقة، خلال هذه المرحلة"، مشددة: "لن تتردد شركة ميرسك في إعادة تقييم الوضع والبدء مرة أخرى في خطط تحويل الشحن، إذا رأينا ذلك ضروريا لسلامة بحارتنا"، مضيفة أنها "ستشارك تفاصيل الإجراء الجديد في الأيام المقبلة".

ميرسك سيلاند هي شركة دنماركية للنقل البحري تاسست في كوبنهاجن عام 1904، وتعد من أكبر الشركات العاملة في مجال الحاويات والشحن على مستوى العالم، وهي واحدة من عدة شركات ضمن مجموعة شركات "إيه بي مولار ميرسك" التي تحتوي على مجالات عدة منها ما يرتبط بمجال الحاويات أو المجالات المختلفة الأخرى.

وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران الذين يطلقون طائرات مسيرة وصواريخ على السفن الدولية منذ الشهر الماضي، فيما يقولون إنه "رد على الحرب الإسرائيلية في غزة".

فيما قالت وكالة "فيتش"، إن تغيير مسار السفن للمرور حول أفريقيا، بعيداً عن قناة السويس، في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر يضيف تكاليف على شركات الشحن.

وبرزت قناة السويس كممر هام لتجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية خلال العامين الماضيين، مدعومة بحاجة أوروبا إلى الوقود فائق التبريد، كبديل رئيسي للغاز الطبيعي الروسي المنقول عبر الأنابيب، كما زادت أهمية القناة خلال العام الجاري أيضاً، نظراً للازدحام في قناة بنما.

أهمية قناة السويس 

وأشارت "فيتش" إلى مرور حوالي 50 سفينة يومياً عبر القناة، وما بين 25% إلى 30% من أعداد شحن الحاويات العالمية بها، ويخدم معظمها التجارة بين أوروبا وآسيا، بحسب (اقتصاد الشرق - مع بلومبرج).

فيما قد يؤدي تغيير مسار المرور حول أفريقيا إلى زيادة وقت السفر من الشرق الأقصى إلى أوروبا 50%، وهو ما قد يقلل من القدرة العالمية الفعالة لشحن الحاويات بنسبة 10% إلى 15%، وفق فيتش.

وتتوقع "فيتش" ألا تستمر الاضطرابات لفترة كافية ليكون لها تأثير ملموس على توازن العرض والطلب في مجال الشحن البحري خلال المدى المتوسط، خاصة أنه لم يتم تحويل جميع سفن الحاويات بعيداً عن قناة السويس.

وتفاقم الاضطرابات في البحر الأحمر أوضاع التجارة العالمية المتأثرة من اختناق المرور عبر قناة بنما، الناجم عن الجفاف ما أدى إلى انخفاض عدد السفن المارة بها إلى النصف تقريبا، حسب "فيتش".

الحوثي: أي دولة تفتح أجواءها لقصف اليمن سيتم الرد عليها

بعد تشكيل عملية "حارس الازدهار".. الحوثيون يتوعدون أمريكا

ونظراً لأهمية ممر البحر الأحمر، تم تشكيل تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة لإنشاء ممر آمن، وهو ما يدعم وجهة نظر الوكالة بأن الاضطرابات من غير المرجح أن تستمر.

ويعد البحر الأحمر أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، وتعبر مياهه حوالي 14% من إجمالي التجارة العالمية المنقولة بحراً.

ويمر بمنطقة البحر الأحمر نحو 40% من حركة التجارة العالمية، كما "مرت نحو 12% من إجمالي النفط المنقول بحرا في النصف الأول من 2023، وكذلك 8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال من باب المندب وخط أنابيب سوميد وقناة السويس"، حسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

من جهته كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن أن 40% من تجارة العالم تمر من مضيق باب المندب وبعدها قناة السويس، مشيرا إلى أن بعض شركات الملاحة قررت أن تسلك طريق رأس الرجاء الصالح.

وقال اللواء سمير فرج، إن قرار شركات الملاحة البحرية، سببه هجمات الحوثيين على السفن، وهو ما يرفع التكلفة وبالتالي ينعكس على العالم كله.

وحول سبب عدم دخول مصر في التحالف الدولي لصد هجمات الحوثيين تحت قيادة أمريكا، قال إن "مصر لا تدخل في أي حلف منذ عهد الرئيس عبد الناصر"، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي "رفض الدخول في الحلف، لأن هذا معناه أن معدات وآليات الحلف يمكنها دخول مصر في أي وقت مثلما يحدث في حلف الناتو".

البحر الأحمر ميرسك ميرسك سيلاند الحوثيون ايران غزة قناة السويس فيتش مضيق باب المندب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

إنذار للزمالك بسبب مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة

هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

موضوعات متعلقة

سمير فرج يكشف سبب عدم دخول مصر في حلف مواجهة الحوثيين

يحرقون الحجر والبشر بمباركة بايدن.. لماذا حرب غزة الأكثر دموية بالعصر الحديث؟

البنتاجون: إيران أطلقت الطائرة المسيرة في سواحل الهند لمهاجمة سفينة إسرائيلية

الحوثي: أمريكا تخسر في البحر الأحمر صاروخا بمليوني دولار للتصدي لمسيرة بألف دولار

خبير دولي: طول أمد الأزمة في باب المندب يرفع أسعار السلع والغاز

ترشيحاتنا

مروحية عسكرية إسرائيلية تقصف مخيم جباليا من جديد

تطور مهم.. عملاق الشحن ميرسك تعود لقناة السويس والبحر الأحمر تحت السيطرة

المقاومة تتلاعب بقوات الاحتلال.. ونتنياهو يواصل أكاذيبه| والقاهرة تقدم رؤية جديدة للحل

الهلال الأحمر بشمال سيناء: متطوعونا قضوا ما يقارب 100 ألف ساعة عمل متواصلة لإغاثة غزة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير .. تفاصيل

لمزارعي نخيل البلح.. 9 توصيات هامة يجب مراعاتها خلال ديسمبر| تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل المخ البانيه

بالهوت شورت.. إطلالة لاميتا فرنجيه في الكريسماس تشعل السوشيال ميديا

بالأسود الشفاف.. إلهام شاهين تفاجئ متابعيها برشاقتها| شاهد

أحدهما فقد غلافه وآخر احترق.. 10 اكتشافات لكواكب خارج المجموعة الشمسية في 2023

فيديو

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ