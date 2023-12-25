عملة جديدة.. روسيا ودولة أوروبية تستعدان لتوجيه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

قال رئيس غرفة التجارة الإيطالية الروسية، فرديناندو بيلازو، إن لوبي الأعمال الإيطالي في روسيا يضع اللمسات الأخيرة على آلية تسمح للمشترين المحليين بدفع ثمن البضائع الإيطالية بـ الروبل الروسي.

وحسب وسائل إعلام روسية، قال بيلازو، إنه من المتوقع أن تكون الآلية جاهزة بحلول 14 فبراير 2024.

وأضاف: “نحن مقتنعون بأننا في 14 فبراير سنعرض الآلية بأكملها على مجلس إدارتنا، ومن اليوم التالي سيتم إطلاقها… كل ما نحتاجه هو الإبلاغ والحصول على الضوء الأخضر”.

وأوضح أن آلية الدفع ستغطي التجارة في السلع غير الخاضعة للرقابة والتي يسمح باستيرادها إلى روسيا.

وفقًا لبيلازو، فإنه “لا تزال هناك بعض المشكلات المالية التي يحتاج اللوبي إلى حلها، ولكن لا يوجد شيء يمثل تحديًا كافيًا حتى لا تكون الآلية جاهزة بحلول التاريخ المحدد”.

وأوضح بيلازو أن النظام الذي يعمل عليه اللوبي سيسمح له بدفع ثمن البضائع الإيطالية بالروبل، ومن ثم تحويل الأموال إلى إيطاليا من حسابه في دولة ثالثة. وقد اختار اللوبي بالفعل بنكًا أرمينيًا لهذا الغرض، على الرغم من عدم الكشف عن اسم البنك.

وقال: “لقد توصلنا بالفعل إلى اتفاق مع بنك أرمني... لن نتحكم في المدفوعات فحسب، بل سنتحكم أيضًا في الخدمات اللوجستية. في الوقت الحالي، تكاليف إرسال البضائع عبر أرمينيا وعبر أوروبا هي نفسها تقريبًا”.

وأضاف بيلازو، أن “البلاد ليست بعيدة جدًا عن إيطاليا، مما سيسمح لنا بمراقبة العملية برمتها بشكل أكثر شفافية”.

وأشار أيضًا إلى أن اللوبي قد حصل بالفعل على إذن لآلية الدفع الجديدة من البنك المركزي الإيطالي.