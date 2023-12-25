عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عملة جديدة.. روسيا ودولة أوروبية تستعدان لتوجيه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قال رئيس غرفة التجارة الإيطالية الروسية، فرديناندو بيلازو، إن لوبي الأعمال الإيطالي في روسيا يضع اللمسات الأخيرة على آلية تسمح للمشترين المحليين بدفع ثمن البضائع الإيطالية بـ الروبل الروسي.

وحسب وسائل إعلام روسية، قال بيلازو، إنه من المتوقع أن تكون الآلية جاهزة بحلول 14 فبراير 2024.

وأضاف: “نحن مقتنعون بأننا في 14 فبراير سنعرض الآلية بأكملها على مجلس إدارتنا، ومن اليوم التالي سيتم إطلاقها… كل ما نحتاجه هو الإبلاغ والحصول على الضوء الأخضر”.

وأوضح أن آلية الدفع ستغطي التجارة في السلع غير الخاضعة للرقابة والتي يسمح باستيرادها إلى روسيا.

وفقًا لبيلازو، فإنه “لا تزال هناك بعض المشكلات المالية التي يحتاج اللوبي إلى حلها، ولكن لا يوجد شيء يمثل تحديًا كافيًا حتى لا تكون الآلية جاهزة بحلول التاريخ المحدد”.

وأوضح بيلازو أن النظام الذي يعمل عليه اللوبي سيسمح له بدفع ثمن البضائع الإيطالية بالروبل، ومن ثم تحويل الأموال إلى إيطاليا من حسابه في دولة ثالثة. وقد اختار اللوبي بالفعل بنكًا أرمينيًا لهذا الغرض، على الرغم من عدم الكشف عن اسم البنك.

أول تعليق من الكرملين على أحداث الشغب في بلجراد ومساعدة روسيا لصربيا

قرار عاجل من روسيا باعتقال رئيس جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية

وقال: “لقد توصلنا بالفعل إلى اتفاق مع بنك أرمني... لن نتحكم في المدفوعات فحسب، بل سنتحكم أيضًا في الخدمات اللوجستية. في الوقت الحالي، تكاليف إرسال البضائع عبر أرمينيا وعبر أوروبا هي نفسها تقريبًا”.

وأضاف بيلازو، أن “البلاد ليست بعيدة جدًا عن إيطاليا، مما سيسمح لنا بمراقبة العملية برمتها بشكل أكثر شفافية”.

وأشار أيضًا إلى أن اللوبي قد حصل بالفعل على إذن لآلية الدفع الجديدة من البنك المركزي الإيطالي.

روسيا الروبل الروسي الدولار إيطاليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مــ.ــقتل أحد قادة الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على دمشق| صور

أول تعليق من الكرملين على أحداث الشغب في بلجراد ومساعدة روسيا لصربيا

بعدما أعلنت موسكو إخضاعها بالكامل..أوكرانيا تنفي سيطرة الجيش الروسي على منطقة مارينكا

رئيس بيلاروس: زيلينسكي يدرك حاليا حتمية الحل السياسي لوقف الصراع في أوكرانيا

معارك ضارية.. كتائب القسام تعلن خسائر فادحة للاحتلال الإسرائيلي في خان يونس

وزير الدفاع الإسرائيلي: نضرب حزب الله بقوة..وسلاح الجو يحلق بحرية فوق لبنان

بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني بعد اغتيال إسرائيل أبرز مستشاريه بسوريا

السيناريو الأسوأ لـ كييف.. كيف سينتهي الصراع في أوكرانيا؟

ترشيحاتنا

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

شعبة الذهب تعلق على ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.. الجنيه وصل لـ 25 ألف

بوتين يشيد بسيطرة الجيش الروسي على منطقة مارينكا في دونيتسك 

ضابط مخابرات أمريكي سابق: إسرائيل خسرت حرفيًا حقها في الوجود| فيديو

مصر في الصدارة .. أسماء الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم

عملة جديدة.. روسيا ودولة أوروبية تستعدان لتوجيه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن أمين : "ال شنب" مغامرة ومرعوبة من التجربة.. ووجود لبلبة وليلى علوي وسوسن بدر أضاف للعمل.. وتجربتى في مهرجان برلين مفيدة.. حوار

ارتدوا الكمامات.. طبيب يكشف أعراض المتحور الجديد لكورونا JN 1

شكلها اتغير.. شاهد ملامح روبي قبل وبعد عمليات التجميل

عيد ميلادها.. تعرف على حلم ريم مصطفى وعلاقة سعاد حسنى به.. ورأيها فى عمليات التجميل

فيديو

لاعب بيسبول يهدي سيارة "بورش" لزوجة زميله بالنادي الجديد.. والسبب غريب| فيديو

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

"بحب المحشي".. نسرين طافش توضح سبب فشل زيجات الفنانين

حصاد 2023| أعمال فنية وحملات تبرع.. كيف دعم نجوم الفن الفضية الفلسطينية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ