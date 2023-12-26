أخبار التعليم| جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب حقوق عين شمس.. 2023 شهد طفرة في البحث العلمي بجامعة القاهرة.. 268 مشروعا ابتكاريا واختراعا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

2023 شهد طفرة في البحث العلمي بجامعة القاهرة.. 268 مشروعا ابتكاريا واختراعا

نجحت جامعة القاهرة، تحت توجيه الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، في مواصلة النهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي خلال عام 2023، في إطار الرؤية الواضحة التي تم وضعها منذ أكثر من 6 سنوات من خلال حزمة إجراءات لدعم وتطوير البحث العلمي، والتي نتج عنها نجاح الجامعة في تحقيق وإحداث طفرة كبيرة بها، وهو ما اتضح في العديد من الجوانب التي تضمنت ارتقاء علماء وباحثي الجامعة في المؤشرات العالمية، وزيادة النشر الدولي، وتقدُم المجلات العلمية الصادرة عن الجامعة، والاكتشافات العلمية والأثرية.

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب حقوق عين شمس

يتساءل الكثير من طلاب كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، جداول امتحانات الترم الأول 2024 حتى يكونوا على علم بها لمراجعة المقررات الدراسية بشكل جيد، لكي يحصلوا على تقديرات مرتفعة دون قلق أو توتر.

رئيس جامعة أسيوط : نحرص على إطلاق القوافل والمبادرات المجتمعية بمختلف القطاعات

أكد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوى، حرص الجامعة على تقديم كافة إمكاناتها البشرية والمادية وإطلاق القوافل والحملات والمبادرات التي تخدم المجتمع في مختلف القطاعات، في إطار دورها ومسؤولياتها المجتمعية ومساندة الدولة ودعم جهودها التنموية الشاملة والمستدامة.

إعلان مهم للموظفين وطلاب المدارس في سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن بدء العمل بمكتب التأمين الصحي، بالمستشفى الجامعي الجديد، وذلك لتوفير خدمات التأمين الصحي للمرضى بمختلف الفئات المشمولة بالمظلة التأمينية.

جامعة عين شمس تعلن جوائز مهرجان الاكتفاء الذاتي للموسيقى والكورال 2023–2024

قامت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس نيابًة عن الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة بتوزيع جوائز مهرجان الاكتفاء الذاتي للموسيقي والكورال للعام الجامعي 2023 – 2024 والذي تم بتنسيق ا. طارق أحمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وأقيمت مسابقاته علي مسرح كلية البنات في الفترة من 13/12/2023 وحتي 24/12/2023 بمشاركة ٨ كليات بفرقها الطلابية للعزف والغناء، كما شاركت كليات أخري بالطلاب في مجال الغناء الفردي وكانت الكليات المشاركة هي كلية العلوم والحاسبات والمعلومات والتمريض والحقوق والآداب والألسن والصيدلة والتربية والبنات والهندسة وكلية التجارة.

محافظ الفيوم يوجه بتشكيل لجنة لفحص طلبات التسوية بالمؤهل الأعلى

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

محافظ أسيوط ونائب رئيس الجامعة يفتتحان معرض مسابقة العلوم والهندسة بمدرسة ناصر العسكرية

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، يرافقه الدكتور احمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، المعرض المحلى لمسابقة العلوم والهندسة آيسف "ISEF" 2023 الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بأسيوط بالقاعة الكبرى بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بحى شرق بمشاركة 102 مشروع للمبتكرين من طلاب وطالبات مدارس المحافظة في المرحلة الإعدادية والثانوية .

قناة السويس ضمن أفضل 25 جامعة في التصنيف العربي

قال رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، إن اتحاد الجامعات العربية أطلق النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات والمنطلق من تضافر جهود اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.