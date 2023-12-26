رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. أحمد موسى يفضح أمريكا على الهواء.. مفاجأة عن سد النهضة| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات المهمة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:



بتوع التخسيس السبب.. رئيس شعبة الأدوية يكشف أسباب نقص "الأنسولين" في الأسواق

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أسباب نقص الأنسولين علاج السكر.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الأنسولين علاج السكر، وحديثا هناك 3 أنواع من الأنسولين واكتشفوا أنها لا تعالج السكر فقط بل تساعد على التخسيس، وثقافة السوشيال ميديا جعلت هناك من يستخدمه حاليا للتخسيس بدون استشارة طبيب".



حقن التربة.. عضو وفد التفاوض المصري يكشف مفاجأة عن سد النهضة

أكد علاء الظواهري عضو وفد التفاوض المصري في ملف سد النهضة، أنه في بداية مسار المفاوضات تم تشكيل لجنة خبراء وأصدروا توصيات بأن سد النهضة لم يتم إجراء دراسات مائية وبيئية وإنشائية له.

زلزال يضرب سوق الذهب.. ورئيس الشعبة يفجر مفاجآت.. فيديو

علق المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، على ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية.

أحمد موسى يفضح أمريكا على الهواء..بتهدد العالم وسيبه الناس عايشة فى الشارع مشردين

استعرض الإعلامي أحمد موسى، الفيديو الاكثر مشاهدة اليوم في أمريكا وهو المتشردين في شوارع الولايات المتحدة.

وعلق الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، قائلا: "دي شوارع أمريكا متكسرة وخيام للمتشردين ومواطنون نائمون على الأرصفة ومحطات الأتوبيس، والإعلام الأمريكي لا يتحدث عن هؤلاء".



إعلام إسرائيلي: نتنياهو يمنع رئيس الموساد من حضور مداولات حول تبادل الأسرى

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن إعلام إسرائيلي، أن نتنياهو منع رئيس الموساد مرتين على الأقل من المشاركة في مداولات دعا إليها وزير الأمن حول صفقة تبادل الأسرى.

الأب بطرس دانيال: صلاتنا قبل بداية العام الجديد لأهالينا في فلسطين

أكد الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، أن صلواتنا قبل بداية العام الجديد، بداية من اليوم، ستكون لفلسطين، خاصة بعد الأحداث الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية.



مفاجأة.. أسباب تغيير موعد امتحانات نهاية الفصل الأول بالجيزة.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، أسباب تغيير جدول وموعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بمحافظة الجيزة.



رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أنه لاصحة لوقف عملية البيع والشراء على الذهب.



محمد صلاح يوجه رسالة للمحتفلين برأس السنة.. وأحمد موسى: ربنا يحمي فخر بلدنا..فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على احتفال النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول بالكريسماس، قائلا: "ربنا يحمي صلاح فخر بلدنا".