عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. أحمد موسى يفضح أمريكا على الهواء.. مفاجأة عن سد النهضة| أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات المهمة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

بتوع التخسيس السبب.. رئيس شعبة الأدوية يكشف أسباب نقص "الأنسولين" في الأسواق
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أسباب نقص الأنسولين علاج السكر.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،  خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الأنسولين علاج السكر، وحديثا هناك 3 أنواع من الأنسولين واكتشفوا أنها لا تعالج السكر فقط بل تساعد على التخسيس، وثقافة السوشيال ميديا جعلت هناك من يستخدمه حاليا للتخسيس بدون استشارة طبيب".

 


حقن التربة.. عضو وفد التفاوض المصري يكشف مفاجأة عن سد النهضة
أكد علاء الظواهري عضو وفد التفاوض المصري في ملف سد النهضة، أنه في بداية مسار المفاوضات تم تشكيل لجنة خبراء وأصدروا توصيات بأن سد النهضة لم يتم إجراء دراسات مائية وبيئية وإنشائية له.

 

زلزال يضرب سوق الذهب.. ورئيس الشعبة يفجر مفاجآت.. فيديو
علق المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، على ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية.

 

أحمد موسى يفضح أمريكا على الهواء..بتهدد العالم وسيبه الناس عايشة فى الشارع مشردين
استعرض الإعلامي أحمد موسى، الفيديو الاكثر مشاهدة اليوم في أمريكا وهو المتشردين في شوارع الولايات المتحدة.

وعلق الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، قائلا: "دي شوارع أمريكا متكسرة وخيام للمتشردين ومواطنون نائمون على الأرصفة ومحطات الأتوبيس، والإعلام الأمريكي لا يتحدث عن هؤلاء".


إعلام إسرائيلي: نتنياهو يمنع رئيس الموساد من حضور مداولات حول تبادل الأسرى
نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن إعلام إسرائيلي، أن نتنياهو منع رئيس الموساد مرتين على الأقل من المشاركة في مداولات دعا إليها وزير الأمن حول صفقة تبادل الأسرى.

 

الأب بطرس دانيال: صلاتنا قبل بداية العام الجديد لأهالينا في فلسطين
أكد الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، أن صلواتنا قبل بداية العام الجديد، بداية من اليوم، ستكون لفلسطين، خاصة بعد الأحداث الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية.


مفاجأة.. أسباب تغيير موعد امتحانات نهاية الفصل الأول بالجيزة.. فيديو
كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، أسباب تغيير جدول وموعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بمحافظة الجيزة.


رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو
أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أنه لاصحة لوقف عملية البيع والشراء على الذهب.

 


محمد صلاح يوجه رسالة للمحتفلين برأس السنة.. وأحمد موسى: ربنا يحمي فخر بلدنا..فيديو
علق الإعلامي أحمد موسى، على احتفال النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول بالكريسماس، قائلا: "ربنا يحمي صلاح فخر بلدنا".

 

اتحاد الغرف التجارية الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى التفاوض المصري الذهب والمجوهرات الدكتور على عوف السوشيال ميديا الانسولين الفيديو الأكثر مشاهدة المهندس هانى ميلاد الموضوعات الهامة برامج التوك شو هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات جدول وموعد امتحانات رئيس شعبة الذهب رئيس شعبة الأدوية سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

منخفض جوي وأمطار تضرب هذه المناطق.. التفاصيل الكاملة للطقس

حمام وبط| قصة أعجب سرقة في مصر.. خطفوا عشا العريس ليلة الدخلة

الخضري: تصرف مدرب فيوتشر خلال المؤتمر الصحفي غريب.. والبدري الأفضل لتدريب بيراميدز

ترشيحاتنا

وسط ترقب أسعار الفائدة.. النفط العالمي مستقر

بعد قليل.. بدء محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب إندونيسا

الإحصاء السعودية: الميزان التجاري يحقق فائضا للشهر الـ38 على التوالي

في مركز للإيواء.. فلسطينية تنجب 4 توائم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهرة مع ذكريات النجوم| يحيي شاهين نسي يربط المايوه.. وشادية استلفت شراب معجبة

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع 6 أشخاص بأسرة واحدة بالشرقية

«نور الريس» يعيد مصطفى كامل للسينما

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

فيديو

قفزة فى نسب استماع «3 ساعات متواصلة» لـ روبي بعد الهجوم عليها

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

كوكاكيين بالملايين .. العثور على طرود غامضة على أحد شواطئ أستراليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ