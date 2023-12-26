علماء يحذرون من انتشار مرض جديد ينتقل من الحيوانات إلى البشر

دق الباحثون في الولايات المتحدة ناقوس الخطر بشأن الارتفاع الكبير في حالات مرض الهزال المزمن (CWD) بين الحياة البرية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، محذرين من أن الفيروس القاتل يمكن أن ينتشر إلى البشر.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، ينتج مرض CWD، المعروف أيضًا باسم "مرض الغزلان الزومبي"، عن البريونات - وهي عوامل ممرضة غير طبيعية قابلة للانتقال والتي تغير دماغ مضيفها وأجهزته العصبية، وتترك الحيوان المصاب يسيل لعابه، وخاملًا، ومتعثرًا.

ووصف الخبراء المرض بأنه كارثة بطيئة الحركة، في تقرير حديث. وأوضح الدكتور كوري أندرسون، الباحث في مجال CWD في جامعة مينيسوتا، أن المرض مميت وغير قابل للشفاء ومعدٍ للغاية.

وحذر من أنه يكاد يكون من المستحيل القضاء عليه بمجرد أن يصيب البيئة. لاحظ العلماء أيضًا أن CWD مقاوم للمطهرات، والفورمالديهايد، والإشعاع، والحرق عند درجة حرارة 600 درجة مئوية، ويمكن أن يستمر في الأوساخ أو على الأسطح لسنوات.

وفي العام الماضي، تم اكتشاف المرض في حوالي 800 عينة تم جمعها من الغزلان والأيائل والموظ في جميع أنحاء ولاية وايومنج، وفقًا لبرينا بول من إدارة الألعاب والأسماك بالولاية.

ويشعر العلماء بالقلق بشكل خاص من أن المرض قد شق طريقه على ما يبدو إلى حديقة يلوستون الوطنية في الأشهر الأخيرة.

وأوضح الرئيس السابق للصحة الحيوانية في الخدمة الفيدرالية الأمريكية للأسماك والحياة البرية، الدكتور توماس روف، أن النظام البيئي للمنتزه يدعم حاليًا المجموعة الأكبر والأكثر تنوعًا من الثدييات البرية الكبيرة في القارة.

وقال روف : "إنه مرض له آثار بيئية هائلة" ، مشيراً إلى أن الفشل في الحد من انتشاره يعني أن الملايين من الأشخاص الذين يزورون يلوستون كل عام قد يرون قريباً عواقب مرض CWD بأنفسهم.

وزعمت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي نشرت في وقت سابق من هذا الشهر، أن المرض موجود حاليًا في 32 ولاية بالإضافة إلى ثلاث مقاطعات كندية.

حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي حالات لانتشار مرض CWD إلى البشر، على الرغم من أن ما يصل إلى 15000 حيوان مصاب قد استهلكها البشر في عام 2017، وفقًا لتحالف الحياة البرية العامة.

ومع ذلك، حذر علماء الأوبئة في الولايات المتحدة وكندا من أن الأمر قد يكون مسألة وقت فقط لأن المرض جزء من مجموعة من الاضطرابات العصبية القاتلة التي تشمل مرض جنون البقر.