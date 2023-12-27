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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكهرباء توضح كيفية غسل وصيانة الخطوط الهوائية

صدى البلد

قالت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء إن الشركة تتبع عدة إجراءات لصيانة وتحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية وهى ..

 

1-     توفير أجهزة حديثة للتصوير الحرارى للموصلات ووصلاتها.

2-    استخدام أطباق عازلات مطاطية فى المناطق التى يصعب تنظيفها وصيانتها أو المناطق شديدة التلوث طبقاً لخريطة التلوث.

3-    التوسع فى استخدام الغسيل الميكانيكى تحت الجهد  .

4-    التخطيط الجيد لعمليات النظافة والصيانة مع مراجعة وتحديث إجراءات العمل سواء للنظافة أو الصيانة.

5-    تحديث خرائط التلوث ومتابعة مصادر التلوث الجديدة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تأثيره على مهمات الشبكة.

6-    قيام العاملين بقطاع الجودة بمراجعة أعمال الصيانة الدورية لتلافى أسباب تأخير تنفيذ هذه البرامج مع التأكيد على جودة إنجاز برامج الصيانة والعمل على تحديث البرامج بما يتفق مع ظروف تشغيل الشبكة.

 ومن الإجراءات التي اتخذتها الشركة والتي ساهمت في انخفاض نسبة الفقد في الشبكة عن العام السابق مايلى:

-      تحسين معامل القدرة على الجهود الفائقة والعالية من خلال التوزيع الأمثل للقدرات غير الفعالة بالشبكة

-      قيام المركز القومى للتحكم في الطاقة بإستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج

-   الاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى طبقاً للاحتاجات

-      تحسين مستويات الجهود لتقليل الفقد في الشبكة

-     الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف

-      إعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات لتكون الأحمال متوازنة على المحولات ورفع مستوى التحميل في المحطات ذات نسبة التحميل الأقل ،

-   وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.

 

كما أكدت مشالى أن الشركة تولى إهتماماً كبيراً  ببرامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية ومراجعة مستوى الأداء وقد تم إعداد عدد من البرامج المالية والإدارية والفنية للعاملين على مستوى الشركة بالإضافة الى البرامج الإدارية المختلفة لتنمية المهارات الإدارية وكذلك التدريب على كافة الدورات الخاصة بالحاسب الآلى وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية بجانب تنفيذ بعض الدورات التدريبية عن طريق تقنية online.

 

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