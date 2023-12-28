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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تغييرات بالجملة.. تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا

صدى البلد

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار مباريات بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره سيراميكا كليوباترا في الثالثة من مساء اليوم، الخميس، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في إطار لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب  

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمد الشيبي - أحمد سامي - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد حمدي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - فيستون ماييلي

احمد فتحي استاد محمد بن زايد اسامة جلال احمد ميهوب البرتغالي جايمي باتشيكو باتشيكو بطولة كأس السوبر المصري

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