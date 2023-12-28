جزء صغير.. روسيا تكشف أعداد مواطنيها الباقين في غزة

أعلن يوري جورلاخ، مدير مركز إدارة الأزمات بـ وزارة الخارجية الروسية، أن عددا صغيرا فقط من المواطنين الروس ما زالوا في قطاع غزة، وأن البعثات الخارجية الروسية تبذل قصارى جهدها لمساعدتهم على أساس فردي.

وقال جورلاخ في مؤتمر صحفي: “وفقًا للمعلومات الواردة من بعثاتنا الخارجية، لا يزال بعض مواطنينا موجودين في قطاع غزة"، لافتا إلى أن هناك جزء منهم لم يتلقوا تصاريح للخروج من القطاع من السلطات المختصة، أو أنهم رفضوا طوعا المغادرة لأن أقاربهم لم يحصلوا على تصاريح خروج.

وأضاف مدير مركز إدارة الأزمات بوزارة الخارجية الروسية: "بعثاتنا الأجنبية تراقب الوضع عن كثب، ونحاول مساعدتهم على أساس فردي كلما أمكن ذلك".

وشدد جورلاخ على أن توصيات وزارة الخارجية الروسية لأولئك الذين بقوا في قطاع غزة لا تزال سارية، وهي توخي أقصى درجات الحذر، ومراقبة زيادة تدابير الأمن الشخصي، وتجنب مناطق الأعمال العدائية، واتباع توصيات السلطات ورسائل البعثات الدبلوماسية.