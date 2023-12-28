عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جزء صغير.. روسيا تكشف أعداد مواطنيها الباقين في غزة

إجلاء المواطنين الروس
إجلاء المواطنين الروس من غزة

أعلن يوري جورلاخ، مدير مركز إدارة الأزمات بـ وزارة الخارجية الروسية، أن عددا صغيرا فقط من المواطنين الروس ما زالوا في قطاع غزة، وأن البعثات الخارجية الروسية تبذل قصارى جهدها لمساعدتهم على أساس فردي.

وقال جورلاخ في مؤتمر صحفي: “وفقًا للمعلومات الواردة من بعثاتنا الخارجية، لا يزال بعض مواطنينا موجودين في قطاع غزة"، لافتا إلى أن هناك جزء منهم لم يتلقوا تصاريح للخروج من القطاع من السلطات المختصة، أو أنهم رفضوا طوعا المغادرة لأن أقاربهم لم يحصلوا على تصاريح خروج.

وأضاف مدير مركز إدارة الأزمات بوزارة الخارجية الروسية: "بعثاتنا الأجنبية تراقب الوضع عن كثب، ونحاول مساعدتهم على أساس فردي كلما أمكن ذلك".

وشدد جورلاخ على أن توصيات وزارة الخارجية الروسية لأولئك الذين بقوا في قطاع غزة لا تزال سارية، وهي توخي أقصى درجات الحذر، ومراقبة زيادة تدابير الأمن الشخصي، وتجنب مناطق الأعمال العدائية، واتباع توصيات السلطات ورسائل البعثات الدبلوماسية.

نداء عاجل من حماس للدول العربية للتضامن مع غزة في رأس السنة

روسيا تعلن إجلاء 1300 من رعاياها بقطاع غزة إلى مصر

قطاع غزة وزارة الخارجية الروسية الخارجية الروسية غزة روسيا المواطنين الروس في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

30 مليوناً تحرم الأهلي من الصفقة المنتظرة.. واللاعب يغير وجهته للزمالك

موضوعات متعلقة

نداء عاجل من حماس للدول العربية للتضامن مع غزة في رأس السنة

المجلس الوطني الفلسطيني: لا دولة بدون غزة والشعب صاحب الكلمة في اختيار قيادته

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين لـ 105 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بمغادرة ومدن سط غزة

بتوجيه شيخ الأزهر.. إطلاق القافلة الرابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري إلى أهالي غزة

الجامعة العربية تطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي وفتح مسارات للإغاثة الإنسانية في غزة

استجابة لنداء شيخ الأزهر.. وفود 70 دولة تشارك بقوافل بيت الزكاة لإغاثة غزة

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: لا عودة لحكم غزة على ظهر دبابة أو بقوة الاحتلال وأمريكا

ترشيحاتنا

«التضامن» تعلن فتح باب التقدم لإشراف «حج الجمعيات» في هذا الموعد

23400 مواطن تقدموا لحج الجمعيات الأهلية

متفوقا على جوارديولا وانشلوتي.. كولر أفضل مدرب في استفتاء «جلوب سوكر»

نصائح هامة لشراء سيارة مستعملة بحالة جيدة | تفاصيل

الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط باستفتاء «جلوب سوكر»

فشل وحروب غير مسبوقة.. صبر الإسرائيليين ينفد من حكومة بنيامين نتنياهو |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

فيديو

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟..فيديو

هل تعطل الدراسة ؟! .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ..فيديو

المساكنة مفيدة ولكنها حرام شرعا.. منة عرفة تتصدر التريند بتصريحات جريئة

إلغاء الكريسماس.. مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة بطريقة مثيرة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ