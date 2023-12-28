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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحزمة الـ 12.. الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يعد حزما جديدة من العقبات على روسيا، وسيتم توسيع نظام القيود الحالي ومراجعته لمنع التحايل عليها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية في مؤتمر صحفي: "لقد وافقنا حاليا في بروكسل على الحزمة الـ 12 من العقوبات على روسيا وستتبعها حزم جديدة". 

وتابع: "هذا يعني أنه سيتم توسيع نظام العقوبات وتحسينه، وسيتم تحديد وكبح احتمالات الالتفاف على الإجراءات التقييدية".

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، إن "نظام العقوبات ضد روسيا، من وجهة نظر الحكومة الألمانية، فعال للغاية"، لافتا إلى أنه "من الصحيح أيضا أن روسيا وجدت مستفيدين آخرين من نفطها، لكن هذا ليس سببا للتخلي عن الإجراءات".

وفي 18 ديسمبر الجاري، وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا.

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