اركب سيارة أوتوماتيك هاي لاين بأفضل سعر للمستعمل

يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة أوتوماتيك مستعملة وبسعر مناسب، وسط تنوع الأسعار والخيارات المطروحة بالسوق المصري، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، أو التصميمات الهيكلية سواء من عائلة السيدان أو الرياضية أو فئة الهاتشباك.

رينو ميجان 2005

اركب سيارة أوتوماتيك هاي لاين من رينو

وتعتبر السيارة رينو ميجان موديل 2005، واحدة من اشهر السيارات التي قدمتها العلامة التجارية الفرنسية في مصر، والنسخة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، تنتمي إلى طرازات الهاتشباك، وظهرت للبيع على الإنترنت، عن طريق إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا.

رينو ميجان 2005

وتأتي السيارة رينو ميجان موديل 2005 صاحبة هذا الموضوع، ضمن طرازات الفئة عالية التجهيزات "هاي لاين"، وتضم فتحة سقف بانوراما زجاجية، سنتر لوك، زجاج كهربائي التحكم، مكيف هواء، بالإضافة إلى جنوط رياضية، ونظام صوتي ترفيهي.

رينو ميجان 2005

وتضم السيارة رينو ميجان 2005 نظام صوتي ترفيهي، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الدفع الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، كما تضم أيضا فرامل مانعة للانغلاق، ووسائد هوائية للحماية.

رينو ميجان 2005

اركب سيارة "أوتوماتيك" هاي لاين موديل 2005 بهذا السعر

تباع السيارة رينو ميجان موديل 2005 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر 290 الف جنيه، بعد ما ظهرت للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال.