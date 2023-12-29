أوروبا أم الخليج..كولر يعطي الضوء الأخضر لرحيل الدبابة عن الأهلى.. ما السبب؟

في أعقاب عدم اعتماد المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، على اللاعب المالي أليو ديانج في المباريات الأخيرة، تكشف التقارير الصحفية أن ديانج قد يواجه مصيرًا مختلفًا خلال الفترة المقبلة.

تبدو الإشارات واضحة إلى أنه تم استبعاد ديانج من خطط المدرب بشكل نهائي، ويُعتقد أن هذا يمهد الطريق لرحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكدت التقارير أن هناك ارتباطًا قويًا بين اسم أليو ديانج والدوري القطري، حيث يُشاع أنه قد ينضم إلى نادٍ في قطر في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت بعض التقارير بوجود اهتمام من أندية أوروبية بالتعاقد مع اللاعب.