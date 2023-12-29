قاعدة شوية.. رد فعل مفاجئ لابنة مدرب الأهلي علي خبر خطوبتها.. شاهد

فاجأت اليسيا يانكون ابنة مدرب حراس مرمى الأهلي مشيل يانكون، الجمهور بإعلان خطبتها من علي عثمان صاحب شركة دعاية وإعلان، بعد فوز الأهلي برباعية على نظيره نايد مودرن فيوتشر.

ونشرت اليسيا عبر حسابها علي انستجرام صورة لها رفقة خطيبها وكتبت "اظن قاعدة فى مصر شوية" ليرد خطيبها قائلا "شكلك قاعدة شوية"

واحتفلت اليسيا يانكون بخطبها من علي عثمان، وسط أجواء احتفالية مع أصدقائه داخل مقصورة الـ VIP، باستاد محمد بن زايد بالإمارات عقب نجاح الأهلي في الفوز بلقب السوبر المصري.

ونجح فريق الأهلي في الفوز على نظيره فريق مودرن فيوتشر، بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، بنهائي السوبر المصري في نسخته الأولى الجديدة بمشاركة 4 فرق، وهي بيراميدز وسيراميكا بالإضافة إلى مودرن والأهلي.